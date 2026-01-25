VOCÊ LEMBRA?
Nostalgia: produtos dos anos 90 que sumiram e deixaram saudade
Muitos desses produtos desapareceram das prateleiras ao longo do tempo
Por Edvaldo Sales
Itens que fizeram parte da rotina de crianças e adolescentes nos anos 1990 seguem vivos na memória afetiva dos brasileiros. Presentes em lanches escolares, festas de aniversário e nas compras do mês, muitos desses produtos desapareceram das prateleiras ao longo do tempo, mas continuam sendo frequentemente lembrados nas redes sociais.
A saída desses clássicos do mercado está relacionada a mudanças nos hábitos de consumo, novas exigências do público e decisões estratégicas das empresas. Ainda assim, a simples lembrança desses produtos costuma despertar nostalgia e gerar grande engajamento digital.
Esse resgate emocional tem sido explorado pelas marcas por meio do chamado marketing da nostalgia, estratégia que aposta na memória afetiva do consumidor. Um exemplo recente é o relançamento de versões especiais de produtos consagrados, como a linha “Sabor da infância”, do biscoito Passatempo, da Nestlé.
Produtos dos anos 90 que deixaram saudade:
- Chocolate Surpresa (Nestlé)
- Chocolate Turma da Mônica
- Bala Soft
- Refrigerante Grapette
- Mirinda
- Bolinho Pullman de chocolate
- Leite Parmalat com personagens
- Chocolate Lollo (formato antigo)
- Pirulito Push Pop!
