COMPORTAMENTO
VOCÊ LEMBRA?

Nostalgia: produtos dos anos 90 que sumiram e deixaram saudade



Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/01/2026 - 19:59 h



Itens que fizeram parte da rotina de crianças e adolescentes nos anos 1990 seguem vivos na memória afetiva dos brasileiros. Presentes em lanches escolares, festas de aniversário e nas compras do mês, muitos desses produtos desapareceram das prateleiras ao longo do tempo, mas continuam sendo frequentemente lembrados nas redes sociais.

A saída desses clássicos do mercado está relacionada a mudanças nos hábitos de consumo, novas exigências do público e decisões estratégicas das empresas. Ainda assim, a simples lembrança desses produtos costuma despertar nostalgia e gerar grande engajamento digital.

Leia Também:

Tem alguma dessas 3 plantas em casa? Tire imediatamente
Fim do caderno: nova tendência vira opção para volta às aulas
Longe da muvuca: 5 destinos perfeitos para fugir do Carnaval de Salvador

Esse resgate emocional tem sido explorado pelas marcas por meio do chamado marketing da nostalgia, estratégia que aposta na memória afetiva do consumidor. Um exemplo recente é o relançamento de versões especiais de produtos consagrados, como a linha “Sabor da infância”, do biscoito Passatempo, da Nestlé.

Produtos dos anos 90 que deixaram saudade:

  • Chocolate Surpresa (Nestlé)
  • Chocolate Turma da Mônica
  • Bala Soft
  • Refrigerante Grapette
  • Mirinda
  • Bolinho Pullman de chocolate
  • Leite Parmalat com personagens
  • Chocolate Lollo (formato antigo)
  • Pirulito Push Pop!

anos 90 chocolate nostalgia




x