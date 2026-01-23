COMPORTAMENTO
Tem alguma dessas 3 plantas em casa? Tire imediatamente
Espécies comuns em jardins criam abrigo, umidade e alimento, favorecendo a presença de escorpiões em áreas residenciais
Por Iarla Queiroz
O escorpião está entre os animais mais temidos pela população. A picada, além de extremamente dolorosa, pode trazer complicações graves e até levar à morte. O que muita gente desconhece é que o próprio quintal pode virar um ambiente propício para a presença desse aracnídeo.
Algumas plantas, bastante comuns em jardins e áreas externas, acabam oferecendo exatamente o que os escorpiões procuram: abrigo, umidade e alimento. Estruturas fechadas, acúmulo de água e dificuldade de limpeza criam o cenário ideal para que esses animais se instalem sem serem percebidos.
Confira abaixo três plantas que funcionam como um verdadeiro ímã para escorpiões e devem ser evitadas, especialmente em regiões onde a presença do animal é frequente.
Agave americana
Conhecida popularmente como agave, pita ou piteira, a agave americana é uma planta ornamental resistente, marcada por folhas longas, rígidas e cheias de espinhos. Apesar da aparência imponente, essa estrutura em formato de roseta cria fendas perfeitas para o abrigo de escorpiões.
A umidade que se acumula entre a base das folhas torna o ambiente ainda mais atrativo para o aracnídeo. Além disso, a manutenção da planta é difícil, já que os espinhos afiados dificultam a limpeza e a poda, favorecendo que o animal permaneça escondido por longos períodos.
Hera trepadeira
Muito usada para cobrir muros e paredes, a hera trepadeira (Hedera helix) chama atenção pela folhagem densa e pelo efeito decorativo. O problema está justamente nessa cobertura fechada, que mantém sombra constante e umidade elevada — condições ideais para escorpiões.
Outro fator de risco é que a hera costuma abrigar insetos como baratas e grilos, que fazem parte da alimentação desses aracnídeos. A dificuldade de poda e inspeção da planta contribui para que o escorpião se instale sem ser notado.
Bromélias
Queridinhas do paisagismo, as bromélias impressionam pela beleza e pelas cores vibrantes. No entanto, representam um risco quando o assunto é a presença de escorpiões. Suas folhas em roseta acumulam água, formando pequenos reservatórios naturais.
Esses espaços atraem insetos como mosquitos, baratas e grilos, que servem de alimento para o escorpião. Além disso, a própria estrutura da planta funciona como abrigo, oferecendo proteção contra predadores e facilitando a permanência do animal no jardim.
