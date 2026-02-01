Brasil tem 2 mil profissões afetadas por transtornos mentais; veja lista

Siga o A TARDE no Google

O Brasil atingiu em 2025 um novo recorde de afastamentos do trabalho por transtornos mentais, com mais de 546 mil licenças concedidas, segundo dados do Ministério da Previdência Social obtidos pelo g1.

O número marca o segundo ano consecutivo de alta histórica e acende um alerta sobre como o mercado de trabalho tem afetado a saúde mental dos brasileiros.

Mais de duas mil profissões registraram afastamentos por questões de saúde mental. No topo do ranking aparecem ocupações essenciais e altamente expostas à pressão cotidiana, como vendedor do comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório.

São trabalhadores que lidam diretamente com o público, metas rígidas e pouca margem de negociação sobre jornadas e condições de trabalho.

Ranking dos afastamentos

Entre as profissões com maior número de licenças por transtornos mentais, destacam-se:

1º Vendedor do comércio varejista – 71.735 afastamentos

– 71.735 afastamentos 2º Faxineiro – 58.790 afastamentos

– 58.790 afastamentos 3º Auxiliar de escritório – 55.224 afastamentos

– 55.224 afastamentos 4º Assistente administrativo – 51.446 afastamentos

– 51.446 afastamentos 5º Alimentador de linha de produção – 49.410 afastamentos

– 49.410 afastamentos 6º Técnico de enfermagem – 48.160 afastamentos

– 48.160 afastamentos 7º Operador de caixa – 45.843 afastamentos

– 45.843 afastamentos 8º Operador de telemarketing ativo e receptivo – 40.430 afastamentos

– 40.430 afastamentos 9º Vigilante – 31.197 afastamentos

– 31.197 afastamentos 10º Motorista de ônibus urbano – 29.443 afastamentos

– 29.443 afastamentos 11º Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) – 26.610 afastamentos

(rotas regionais e internacionais) – 26.610 afastamentos 12º Servente de obras – 25.040 afastamentos

– 25.040 afastamentos 13º Trabalhador de limpeza e conservação de áreas públicas – 23.594 afastamentos

– 23.594 afastamentos 14º Escriturário de banco – 22.862 afastamentos

– 22.862 afastamentos 15º Cozinheiro geral – 20.404 afastamentos

– 20.404 afastamentos 16º Recepcionista – 19.961 afastamentos

– 19.961 afastamentos 17º Repositor de mercadorias – 18.858 afastamentos

– 18.858 afastamentos 18º Auxiliar de enfermagem – 17.993 afastamentos

– 17.993 afastamentos 19º Porteiro de edifícios – 17.209 afastamentos

– 17.209 afastamentos 20º Operador de telemarketing receptivo – 16.112 afastamentos

Como os dados foram levantados

As informações fazem parte da plataforma SmartLab, iniciativa organizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), com base em dados do INSS.

O levantamento considera afastamentos com e sem acidentes de trabalho e analisa pedidos de licença registrados entre 2012 e 2024, período mais recente com detalhamento disponível.

Recorde geral de licenças no país

Em 2025, o Brasil também registrou cerca de 4 milhões de afastamentos do trabalho por doença, o maior volume dos últimos cinco anos. Dentro desse cenário, os transtornos mentais seguem em forte crescimento, com alta de 15% em relação a 2024.

A maior parte dos afastamentos está concentrada em ansiedade e depressão. Os transtornos ansiosos lideram o ranking, com 166.489 licenças, seguidos pelos episódios depressivos, que somaram 126.608 afastamentos.

Também aparecem entre os diagnósticos que mais geraram benefícios: transtorno bipolar, dependência química, estresse grave, esquizofrenia e alcoolismo, todos com aumento em comparação ao ano anterior.

O avanço dos números reforça um debate urgente sobre saúde mental no trabalho e coloca em evidência profissões que sustentam o funcionamento do país, mas que seguem entre as mais vulneráveis ao adoecimento psicológico.