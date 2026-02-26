Menu
COMPORTAMENTO

Governo proíbe a criação de galinhas ao ar livre para conter vírus

Risco de gripe aviária força governo a confinar aves domésticas em todo o país

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/02/2026 - 21:55 h

A determinação partiu da Agência de Agricultura e Alimentação (PTA)
A determinação partiu da Agência de Agricultura e Alimentação (PTA)

A criação de aves, especialmente de galinhas, é uma prática extremamente comum no Brasil, sendo pilar da produção de ovos e da subsistência em áreas rurais. No entanto, o cenário em solo europeu tem se mostrado drasticamente diferente.

Devido ao elevado risco de propagação de doenças, governos locais estão adotando medidas extremas para proteger o setor produtivo. Na Estônia, por exemplo, o governo passou a proibir a prática de criar galinhas ao ar livre em todo o território nacional.

A determinação partiu da Agência de Agricultura e Alimentação (PTA), baseada em recomendações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

O papel preventivo contra a gripe aviária

A decisão possui caráter estritamente preventivo. Segundo as autoridades de saúde animal, restringir a criação de aves domésticas a ambientes fechados é a forma mais eficaz de impedir que o vírus da gripe aviária se espalhe.

A ameaça é potencializada durante o período de migração. Olev Kalda, chefe do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal da Associação Agrícola da Estônia, explica que o risco cresce quando aves aquáticas infectadas migram do sul e centro da Europa para áreas de nidificação no norte.

Países como Bélgica, Irlanda e Itália já adotaram restrições parecidas, e a Finlândia proferiu proibição semelhante com início para fevereiro de 2026.

Confira as principais determinações da Agência de Agricultura (PTA):

  • Proibição de criar aves domésticas e outras aves mantidas em condições artificiais ao ar livre.
  • Permissão apenas se forem mantidos em áreas separadas de outras espécies de aves.
  • Vedação total ao contato entre aves soltas e outros grupos de aves.
  • Proibição da introdução de aves selvagens em áreas onde ocorra a criação doméstica.

x