Homem ganhou na loteria 14 vezes após descobrir brecha matemática

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Durante décadas, Stefan Mandel encontrou uma brecha matemática nos sistemas de loteria e conseguiu ganhar 14 vezes. O economista romeno-australiano reuniu investidores, comprou milhões de combinações e transformou um jogo baseado na sorte em uma operação calculada.

Mandel não tentava prever quais números seriam sorteados. Sua estratégia consistia em identificar loterias nas quais o prêmio acumulado fosse suficientemente alto para compensar a compra de todas ou quase todas as combinações possíveis.

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O cálculo considerava três fatores principais: o número total de combinações, o preço de cada bilhete e o valor do prêmio. Quando o custo para cobrir todas as possibilidades ficava abaixo do valor potencial recebido, surgia uma oportunidade matemática.

Para colocar o plano em prática, Mandel contou com investidores e utilizou sistemas computacionais para organizar as combinações.

Milhões de bilhetes em uma única operação

Um dos casos mais famosos ocorreu na loteria do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Na ocasião, havia cerca de 7 milhões de combinações possíveis.

A equipe de Mandel adquiriu aproximadamente 5 milhões de bilhetes, apostando em uma quantidade suficiente de possibilidades para aumentar drasticamente a chance de levar o prêmio principal.

O investimento resultou em um prêmio de cerca de US$ 27 milhões. A operação chamou atenção justamente pela escala, já que a equipe precisava produzir, organizar e distribuir milhões de bilhetes dentro do prazo permitido pela loteria.

O caso chegou a despertar o interesse de autoridades americanas. Investigações concluíram que a estratégia utilizada não configurava uma violação das regras existentes naquele momento.

Por que a estratégia deixou de funcionar?

O método de Mandel dependia de uma combinação específica de fatores: um prêmio muito elevado, um número administrável de combinações, possibilidade de comprar grandes quantidades de bilhetes e tempo suficiente para processar as apostas.

Depois de operações desse tipo, sistemas de loteria passaram por mudanças. Restrições à compra em grandes volumes e alterações nos processos de emissão e registro dos bilhetes dificultaram a reprodução da estratégia.

A digitalização das apostas também modificou completamente a logística necessária para uma operação desse tamanho.

O preço de transformar a loteria em negócio

Apesar dos grandes prêmios, Mandel não ficava sozinho com os valores conquistados. Como dependia de investidores para financiar as apostas, os ganhos precisavam ser distribuídos entre os participantes da operação.

Além disso, havia despesas relacionadas à impressão, transporte, organização dos bilhetes e processamento das apostas.

Com o passar dos anos, Mandel enfrentou dificuldades financeiras e disputas judiciais em diferentes países. Depois, deixou de atuar publicamente.

Uma estratégia que virou caso de estudo

A história de Stefan Mandel continua chamando atenção porque demonstra como as regras de um jogo de azar podem criar situações matematicamente exploráveis.

O ponto central de sua estratégia não estava em descobrir os números vencedores, mas em reduzir o peso da aleatoriedade por meio da cobertura de combinações.

As mudanças nos sistemas de loteria tornaram esse tipo de operação praticamente inviável nos formatos atuais. Ainda assim, as 14 vitórias de Mandel permanecem como um dos episódios mais incomuns da história dos jogos de azar.