Medicina reprodutiva amplia caminhos para realizar o sonho de ser pai

Por muito tempo, viver a paternidade era permitido, apenas, para os homens que construíam uma família nos modelos tradicionais, com o pai, a mãe e os filhos. Mas o avanço da medicina reprodutiva tem mostrado que o desejo de cuidar, educar e amar também pode encontrar novos caminhos para se tornar realidade.

Nesse contexto, a reprodução assistida surge como uma ferramenta do planejamento reprodutivo, que acompanha diferentes projetos de família. A técnica reúne procedimentos que podem ser utilizados tanto por pessoas que desejam preservar a fertilidade quanto para homens e mulheres que buscam, de forma independente ou em casal, possibilidades de concretizar o desejo de ter filhos.

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Segundo o Dr. Agnaldo Viana, especialista em reprodução humana do IVI Salvador, a procura por essas técnicas tem crescido à medida que as pessoas são mais bem informadas quanto aos tratamentos disponíveis na medicina reprodutiva.

"A gente percebe um aumento em geral do acesso às técnicas de reprodução. A própria Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida tem um panorama de crescimento do número de ciclos de tratamento no Brasil, principalmente da pandemia para cá. Um exemplo disso é que cada vez mais homens chegam ao consultório não por enfrentarem um diagnóstico de infertilidade, mas porque querem entender quais caminhos existem para realizar o sonho de serem pais", explica o médico.

Ter conhecimento sobre a existência da técnica foi o que aproximou o casal Ruan Gomes e Rafael Moreira à possibilidade de vivenciar a reprodução assistida. Para ambos, o desejo de ser pai sempre foi algo compartilhado desde o início do relacionamento, há quase 10 anos.

"Eu sempre gostei de criança, sempre convivi com muitas crianças na família e quando eu conheci o Ruan, com poucos meses de relacionamento, ele também compartilhou o desejo de ser pai. Depois de 7 anos juntos, a gente começou a estudar mais e a planejar, de fato, a paternidade. Hoje, graças a Deus, a gente tá com o beta positivo, tá vindo uma menininha, Clarice, para alegrar nossas vidas e ampliar, ainda mais, a nossa família", compartilhou Rafael.

Ruan e Rafael, futuros pais através do tratamento de reprodução assistida - Foto: Divulgação / Ascom

Planejamento é o primeiro passo para vivenciar a paternidade

O tratamento reprodutivo é uma jornada cheia de descobertas, expectativas, dificuldades e frustações, principalmente no início. Portanto, saber quais decisões tomar logo de primeira faz com que aquele futuro pai ou mãe construa um suporte para as emoções que ainda serão sentidas.

O doutor Agnaldo fala que entre as consultas, conversas e etapas do processo, buscar conhecimento e se planejar com antecedência já é um excelente começo.

"Tudo começa de uma bela consulta de orientação, pode ser tanto com o profissional dentro da clínica de reprodução, quanto com um bom ginecologista ou urologista, viu? A gente tem muita gente legal que tem um belo conhecimento sobre reprodução e já pode dar uma luz", orienta o especialista.

"Depois disso, a gente começa a avaliar se há necessidade de investigar algum problema, de fazer mais procedimentos ou se já podemos ir direto para o planejamento reprodutivo", completa ele.

Dr. Agnaldo, especialista em reprodução humana - Foto: Divulgação / Ascom

Dia dos Pais e a missão de reproduzir o amor

Ser pai exige responsabilidade, respeito e consciência coletiva. Afinal, a presença paterna, tanto física quanto afetiva, influencia diretamente a construção da autoestima e do senso de pertencimento da criança.

Além disso, a paternidade pode funcionar como um catalisador de empatia, levando o pai a sair de uma visão individualista para pensar também no bem-estar das futuras gerações, das quais seu filho fará parte.

No Dia dos Pais, a missão de reproduzir o amor paterno ganha ainda mais significado e por isso, o pai Agnaldo Viana e os futuros papais Rafael Moreira e Ruan Gomes deixaram uma mensagem para todos os que vivem ou viverão essa experiência.

"Eu também esperei muito tempo para comemorar o Dia dos Pais, meus filhos gêmeos são fruto de tratamento de reprodução humana. E para esses homens que também desejam ter seus filhos, eu digo que, primeiro, se informem, segundo, busquem entender o método ou as dificuldades e, terceiro, encarem o processo com técnica, ciência e fé, que você vai conseguir realizar esse sonho. Feliz Dia dos Pais a todo mundo!", diz Agnaldo.

"Não desistam. Confiem. Se essa vontade existe dentro de você, é porque já foi abençoada. Não existe motivo para pensar que você não merece ser pai. Ano que vem a gente já vai ter a bebezinha no nosso colo para poder receber o amor que um dia a gente deu. Então, nesse Dia dos Pais, só gratidão a Deus e ao Universo por terem nos presenteado e feliz Dia dos Pais!", completa o casal.

