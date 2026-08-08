Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Educação nutricional: como criar hábitos saudáveis desde a infância

Pesquisa da UFMG diz que mais de 1/4 das crianças e adolescentes apresentam colesterol elevado

Alice Paulilo
Por
Turma do ensino infantil participando da dinâmica Semáforo Alimentar
Turma do ensino infantil participando da dinâmica Semáforo Alimentar - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

O Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado neste sábado, 8, ascende um alerta importante: por que uma das maiores vítimas dessa condição são as crianças e os adolescentes e qual a influência da educação nutricional nesse processo?

Segundo uma revisão de estudos realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mais de um quarto das crianças e dos adolescentes brasileiros apresentam níveis elevados de colesterol total.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Esse dado gera uma reflexão sobre a formação nutricional, especialmente, nas primeiras fases da vida, quando as crianças estão no processo de introdução alimentar. Uma das grandes contribuintes para a construção de hábitos saudáveis é a escola, ao lado da família e da sociedade.

Para Naldir Machado, nutricionista responsável pela fiscalização das empresas terceirizadas da Secretaria Municipal da Educação (Smed), a alimentação saudável precisa ser construída desde os primeiros anos de vida.

"A gente precisa ver a escola como uma parceira da família. Fazemos sempre atividades educacionais para valorizar o papel da alimentação escolar e desenvolver o maior entendimento dos alunos sobre a alimentação saudável. Esse trabalho deve ser iniciado desde a creche para que a gente possa formar adultos com consciência nutricional", afirma Naldir em entrevista ao portal A TARDE.

É justamente a partir desse papel essencial da escola que surge o Semáforo Alimentar, projeto desenvolvido na rede municipal e que utiliza atividades lúdicas para incentivar os estudantes a fazer escolhas mais saudáveis à mesa.

A atividade começa com uma conversa sobre os diferentes tipos de alimentos e seus impactos na saúde. Em seguida, as crianças participam de um circuito interativo, classificando os alimentos em caixas que representam as cores do semáforo (verde, amarelo e vermelho).

Crianças depois de classificarem os alimentos de acordo com as cores do semáforo
Crianças depois de classificarem os alimentos de acordo com as cores do semáforo - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Os alimentos são divididos em quais podem ser consumidos com maior frequência, quais exigem moderação e quais devem ser evitados. O portal A TARDE conversou com Loara Guimarães, nutricionista responsável pelos projetos de educação nutricional na LemosPassos, que comenta sobre a importância de propostas como essa.

"Fazer essas atividades lúdicas e trazer os alimentos divididos nas três categorias, faz com que a gente aproxime a alimentação dos alunos. Nós discutimos também o porquê não pode comer, não só diz que 'não pode', mas dá um feedback da resposta para aquele aluno, isso é muito importante", ressalta ela.

Níveis elevados de colesterol: um alerta a população infantil

O colesterol elevado é uma condição frequentemente associada à vida adulta, mas segundo os especialistas, os fatores de risco para doenças cardiovasculares começam a ser construídos ainda na infância.

A revisão de estudos, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta que mais de um quarto das crianças e dos adolescentes brasileiros apresenta níveis elevados de colesterol.

Entre os principais desafios está o consumo, cada vez mais frequente, de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcares e gorduras, que ocupam espaço na rotina alimentar de muitas famílias, principalmente, por terem um custo mais assessível.

"Os alimentos ultraprocessados são infinitamente mais baratos do que os in natura. A gente trabalha com a comunidade que além de ter uma maior disponibilidade de compra desses alimentos, não entende o quanto isso vai ser prejudicial a criança. Oferecer todos os tipos de alimentos, o mais in natura possível, é uma progressão para um futuro saudável", comenta Loara.

A partir dessa realidade, a nutricionista trouxe dicas para escolhas alimentares mais conscientes:

"Com o custo muito elevado da cesta básica, a gente pode optar por feiras livres, agricultores familiares e a preferência por frutas e verduras da estação, que são mais baratas. É importante também levar a criança para conhecer esses ambientes e introduzir eles na escolha dos alimentos", orienta a nutricionista.

"Quando for oferecer o produto industrializado, é importante ler o rótulo, procurar entender aquelas especificações, procurar também aqueles que são menos açucarados, que não são transgênicos. Assim, então a gente vai conseguindo, dentro da nossa limitação financeira, fazer uma alimentação equilibrada", completa Loara.

Proibir não é o caminho para a educação nutricional

Naldir Machado e Loara Guimarães responsáveis pela atividade do Semáforo Alimentar
Naldir Machado e Loara Guimarães responsáveis pela atividade do Semáforo Alimentar - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Diante dos estudos e esclarecimentos das profissionais, fica claro que consumir produtos ultraprocessados e industrializados gera consequências graves desde a infância.

Leia Também:

HOSPITAL CASA DE RETIRO SÃO FRANCISCO

Bruno Reis vê impulso ao complexo de saúde em novo hospital
Bruno Reis vê impulso ao complexo de saúde em novo hospital imagem

CIRURGIAS ELETIVAS DE 2026

Bahia terá R$ 250 milhões para realização de mais de 1200 cirurgias
Bahia terá R$ 250 milhões para realização de mais de 1200 cirurgias imagem

BOLSA BEBÊ

Gestantes baianas podem receber bolsa de até R$ 5,1 mil
Gestantes baianas podem receber bolsa de até R$ 5,1 mil imagem

Mas alimentos como esses já fazem parte da rotina da maioria das pessoas, por isso, tornar o consumo deles como algo proibido não vai ajudar a construir a consciência alimentar das crianças, pelo contrário, pode assustar e gerar mais desejo.

"A palavra proibir vem com uma carga muito pesada para a criança, porque querendo ou não, esta fase da vida já possui muitos desafios. Quando a gente muda para o 'evitar' e o 'evitar porque...', 'evitar porque não é saudável', eles começam formar um entendimento cognitivo sobre os alimentos a gente pode ou não deve consumir e assim, a gente consegue ganhos melhores", ressalta Loara Guimarães.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Educação nutricional hábitos saudáveis infância

Relacionadas

Mais lidas