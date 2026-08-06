Bruno Reis vê impulso ao complexo de saúde em novo hospital

A inauguração do Hospital Casa de Retiro São Francisco representa mais um passo para consolidar Salvador como polo de saúde e impulsionar a criação de um complexo econômico voltado ao setor na capital baiana. A avaliação é do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que destacou, nesta quinta-feira (6), o potencial do empreendimento para fortalecer toda a cadeia produtiva da saúde.

Segundo o gestor, a Prefeitura desenvolveu, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês e o Senai Cimatec, um estudo para estruturar um Complexo Econômico e Industrial da Saúde em Salvador e na Região Metropolitana.

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"Nós fizemos um estudo em parceria com o Einstein, o Sírio-Libanês e o Senai Cimatec para ter um Complexo Econômico e Industrial da Saúde nesta região de Salvador e na Região Metropolitana. Você tem toda uma cadeia de oferta de serviços, produção de medicamentos e materiais específicos para a área da saúde, o que estimula ainda mais esse novo vetor de crescimento econômico para a nossa cidade", afirmou.

Referência

Bruno Reis também avaliou que a chegada do Hospital Casa de Retiro São Francisco reforça a posição de Salvador como referência em assistência médica no Norte e Nordeste.

"Hoje, quando eu acompanho a minha cidade, fico muito feliz com a chegada desse novo hospital. A gente se consolida como um dos principais polos de saúde do Norte e Nordeste brasileiro", disse.

O prefeito acrescentou que a unidade amplia a oferta de serviços especializados, principalmente para a população idosa e pacientes que necessitam de reabilitação após a fase aguda de doenças e cirurgias.

Ele ainda destacou a participação da iniciativa privada na implantação do empreendimento e elogiou o diretor-presidente do hospital, Fábio Vilas-Boas, por conduzir o projeto desde sua concepção junto ao município.

O Hospital Casa de Retiro São Francisco

Instalado no Horto Florestal, o Hospital Casa de Retiro São Francisco é voltado para pacientes em transição de cuidados, reabilitação intensiva e cuidados paliativos. Nesta primeira etapa, a unidade inicia as atividades com 95 leitos e um centro de reabilitação equipado para atender pacientes em recuperação de AVC, politraumatismos, cirurgias ortopédicas, doenças neurológicas e tratamentos oncológicos.