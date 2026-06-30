Nova tecnologia permite gravar e assistir sonhos; saiba como funciona

Siga o A TARDE no Google

Desenvolvida por pesquisadores japoneses, uma nova tecnologia permite a gravação e reprodução dos sonhos através de Inteligência Artificial (IA) e neurociência. A ideia é que as imagens cerebrais sejam reproduzidas digitalmente.

Cientistas do ATR Computational Neuroscience Laboratories, em Kyoto usaram imagens de ressonância magnética funcional (fMRI) para capturar a atividade neural relacionada aos sonhos de voluntários.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O monitoramento ocorreu durante os estágios iniciais do sono, através de sensores de eletroencefalografia (EEG) para captar a atividade cerebral. No momento em que eles entraram na fase do sono Rapid Eye Movement (REM), quando há movimentos rápidos dos olhos, intensa atividade cerebral e sonhos vívidos, foram acordados e questionados sobre os sonhos que tiveram.

Segundo os cientistas, os conteúdos dos sonhos registrados a partir da atividade cerebral são consistente com os relatos verbais das pessoas que passaram pelo experimento.

A tecnologia, ainda em fase experimental, combina neurociência com inteligência artificial para mapear as sinapses cerebrais e, com o auxílio de ressonância magnética funcional, gerar representações visuais em 3D.

Como a IA consegue gravar e reproduzir os sonhos?

Através das respostas e padrões de atividade cerebral registrados, os cientistas desenvolveram um algoritmo de IA que conseguiu prever com 70% de precisão o que os indivíduos estavam sonhando.

A ferramenta foi treinada para reconhecer os padrões neurais e assim, associá-los a imagens correspondentes de acordo com as respostas.

O algoritmo ainda está em fase inicial de desenvolvimento e é estudada uma forma de melhorar a precisão dos sonhos reconstruídos. Os avanços indicam um passo importante na decodificação do subconsciente humano, o que pode favorecer a compreensão da saúde mental, através de avaliações mais precisas.

Segundo os desenvolvedores, o objetivo é reconstruir representações visuais através de pequenos fragmentos do que as pessoas sonharam.