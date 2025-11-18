MUDANÇA DE VIDA
Passou dos 40? Estas sete profissões podem mudar sua vida
Estas áreas estão oferecendo oportunidades para quem passou dos 40 anos
Por Franciely Gomes
Recomeçar no mercado de trabalho nem sempre é uma tarefa fácil. Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas que decidiram mudar de carreira entre os 40 e 50 anos teve um crescimento significativo nos últimos cinco anos.
Um estudo realizado pela consultoria Korn Ferry também revelou que 58% dos profissionais brasileiros ainda não mudaram de profissão, mas pretendem migrar em breve. Já 35% fizeram a transição, tanto para áreas totalmente diferentes, quanto para outras funções dentro do mesmo setor.
Dentre as profissões mais buscadas por essa faixa etárias estão as da área da educação e da tecnologia, que garantem mais flexibilidade de horário e consequentemente mais qualidade de vida para quem está cada vez mais próximo da melhor idade.
Confira a lista das profissões mais buscadas:
- Consultor empresarial - Salário entre R$ 8 mil e R$ 25 mil
- Professor universitário- Salário entre R$ 6 mil e R$ 15 mil
- Gestor de operações / logística - Salário entre R$ 7 mil e R$ 22 mil
- Administrador hospitalar - Salário entre R$ 9 mil e R$ 18 mil
- Analista financeiro sênior- Salário entre R$ 10 mil e R$ 28 mil
- Empreendedor - Salário entre R$ 5 mil e R$ 25 mil
- Gestor de recursos humanos - Salário entre R$ 8 mil e R$ 20 mil
