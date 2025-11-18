Passou dos 40? Estas sete profissões podem mudar sua vida

As profissões possuem salários altos - Foto: Ilustrativa | Freepik

Recomeçar no mercado de trabalho nem sempre é uma tarefa fácil. Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas que decidiram mudar de carreira entre os 40 e 50 anos teve um crescimento significativo nos últimos cinco anos.

Um estudo realizado pela consultoria Korn Ferry também revelou que 58% dos profissionais brasileiros ainda não mudaram de profissão, mas pretendem migrar em breve. Já 35% fizeram a transição, tanto para áreas totalmente diferentes, quanto para outras funções dentro do mesmo setor.

Dentre as profissões mais buscadas por essa faixa etárias estão as da área da educação e da tecnologia, que garantem mais flexibilidade de horário e consequentemente mais qualidade de vida para quem está cada vez mais próximo da melhor idade.

Confira a lista das profissões mais buscadas: