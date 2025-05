Poucos sabem: veja a função importante dos botões de metal nas calças jeans

Detalhe em calça tem um motivo - Foto: Freepik

Eles passam despercebidos no dia a dia e são frequentemente vistos apenas como um detalhe estilístico. No entanto, os pequenos botões de metal nos cantos dos bolsos do jeans têm uma função histórica e prática fundamental, que muita gente desconhece.

A origem desses botões remonta a 1873, quando as calças jeans eram usadas quase exclusivamente por trabalhadores braçais, como mineiros, agricultores e operários.

Na época, a principal reclamação era o desgaste rápido das peças, especialmente nas costuras dos bolsos, onde se aplicava mais força no uso cotidiano.

Foi então que um alfaiate, atento às dificuldades dos clientes, teve uma ideia engenhosa: colocar rebites de cobre, os famosos botões de metal, nas áreas de maior tensão da calça, reforçando a resistência do tecido e evitando rasgos precoces.

Proposta em calças chamou a atenção de empresário

A proposta foi tão eficaz que chamou a atenção do empresário Levi Strauss, e juntos patentearam a inovação. Nascia aí um dos elementos mais emblemáticos do jeans como conhecemos hoje.

Com o avanço das técnicas de costura e a popularização dos jeans como item de moda, os rebites metálicos deixaram de ser uma necessidade funcional.

Ainda assim, eles continuam presentes até hoje por um motivo simbólico: representam a tradição, a durabilidade e a autenticidade que marcaram o início dessa peça tão icônica.