Moda Circular é tema de guia interativo para aumentar sustentabilidade

- Foto: Cláudio Belli

Em um mundo onde as mudanças bruscas de clima e o descarte impróprio de resíduos têm afetado o meio ambiente, muito se fala sobre Moda Circular. Uma das maiores varejistas do país, a Renner tomou o compromisso e lançou o Guia de Moda Circular, com várias dicas e atividades didáticas sobre práticas da cadeia produtiva para um mundo menos poluído e poluente.

Simbólica, a data da celebração, que o Portal A TARDE participou, foi realizada no último dia 8 de outubro, e faz menção de que a cada 10 peças produzidas pelo empreendimento, 8 são feitas a partir de materiais sustentáveis e menos agressivos ao meio ambiente.

Veja também:

>>>Moradores da Cidade Baixa desfilam criações de curso gratuito de moda

>>>Brechós movimentam a estação da Lapa

A ocasião reuniu executivos da Renner, como Eduardo Ferlauto, gerente geral de sustentabilidade e diretor executivo, Renata Altenfelder, diretora de marketing, Juliana Frasca, diretora de estilo, e a influenciadora digital e médica Mariana Goldfarb.

Circular para preservar

O guia da Renner propõe transformações no desenvolvimento de coleções a partir de iniciativas que reduzem o consumo de água e matérias-primas virgens, priorizando insumos duráveis e recicláveis, a exemplo de peças que são feitas a partir de garrafas pet recicladas, além de diminuir a geração de resíduos.



A cartilha ainda traz os princípios da circularidade e dicas sobre tipos de fibras e processos de design que permitem repensar a forma de criar produtos de moda.

Segundo a diretora de Marketing do Ecossistema da Lojas Renner, Renata Altenfelder, uma pesquisa recente mostrou que mais de 70% das pessoas afirmam que uma marca sustentável ganha a vez na hora do cliente escolher uma peça. Para chegar ao número de peças sustentáveis, representantes da Renner estipularam um prazo para que a métrica fosse possível, através de dois ciclos, sendo que o primeiro já foi concluído, em 2021.

Eduardo Ferlauto, Gerente Geral de Sustentabilidade da Lojas Renner, explicou sobre a retroalimentação de lucro na empresa | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

De acordo com Eduardo Ferlauto, Gerente Geral de Sustentabilidade da Lojas Renner, esse ciclo de sustentabilidade é fruto da estratégia que foi definida em 2017 para produtos sustentáveis e menos impactantes ao meio ambiente. “Para ter a proporção de a cada 10 produtos, 8 serem sustentáveis, mas já vínhamos trabalhando essa questão com os nossos fornecedores, e isso é muito importante porque não fazemos nenhum movimento sozinho”, ressaltou Ferlauto.



Em seguida, em 2022, a Renner lançou o segundo ciclo de compromissos públicos. Um deles, é que até 2030, o número avance de 80% para 100% de peças sendo feitas de forma sustentável.

Rota da Criação e Sustentabilidade

Desde a escolha pela parceria com fornecedores que tenham Certificados de Sustentabilidade, ou incentivo para os pequenos produtores também façam pulsar a economia da Moda Circular no mercado, até a chegada do produto final, existe uma cadeia de produção responsável.

Diretora de Estilo da Lojas Renner, Juliana Frasca, ressaltou cadeia produtiva das peças da marca | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

“Nós escaneamos os tecidos que vão ser usados na coleção, tanto o tipo de tecido, caimento, peso, quanto a questão visual e conectamos essas duas frentes dentro da modelagem, quando o produto acaba”, afirmou a Diretora de Estilo da Lojas Renner, Juliana Frasca.

>>>Negócios agregam o valor da consciência socioambiental na Bahia

>>>Desfile de formatura do Ponto da Moda exalta criações de alunos

Frasca explicou que cerca de 200 designers de criação da Renner produzem a coleção e a partir disso, a ficha técnica. Entre eles, estão designers gráficos, digitais e de produtos. Em seguida, é feito o pedido de material para produção das peças, reduzindo a quantidade de amostras.

A partir da curadoria de tendência, é feita a criação de temáticas e a testagem em grande escala para verificar a aceitação do público. “Nosso processo fica muito mais ágil e assertivo em toda a construção da coleção com qualidade, para que consigamos fazer essa amarração final, testar os nossos produtos em laboratório”.

Depois disso, ocorre efetivamente a produção da coleção. “É um trabalho em conjunto, nosso time de criadores com nossos fornecedores, provocando e construindo”.

Peças Sustentáveis

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Antes do lançamento de cada coleção da Renner, é feita uma pesquisa de tendência. Daí, o vestido de algodão sustentável com caimento fluido em listra de azul marina e branco e alça fina, com um pé na Milão Fashion Week. Há ainda o jeans, feito com o mesmo algodão, que foi passado de mão em mão para os presentes no evento.

Na peça, foi perceptível ver restos de tecidos, que seriam descartados, mas acabaram reaproveitados. Hoje, de acordo com Ferlauto, 53% das calças da varejista tem menos consumo de água.

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

Também foram apresentados os tons brandos, como o creme, através do conjunto de blazer e bermuda listrado em azul marinho, que, com uma sandália preta, pode se tornar um look de trabalho para os dias de calor. Na noite de sexta, é só trocar a sandália por outra dourada, e o happy hour com as amigas está feito.



De vibrante, vem o vermelho no cropped de tricot e nas cerejas na calça branca de sarja. Vale lembrar que a Renner é a varejista que inovou ao misturar o algodão agroecológico com a sarja. Completam a coleção a camisa de algodão natural e linho, em cores amainadas, como o rosa bebê. Até as bijuterias são 70% produzidas com materiais reciclados.

*Viajou a convite da Renner S.A