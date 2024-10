Moradores da Cidade Baixa desfilam criações de curso gratuito de moda

Moradores desfilam suas criações - Foto: Divulgação

Moradores da região da Cidade Baixa, em Salvador, irão desfilar suas próprias criações no evento de formatura do curso de Operador Polivalente do Setor de Confecções. O desfile será realizado no sábado, 5, às 10h, para convidados, no Condomínio Bahia Têxtil, no bairro do Uruguai, com o tema Sustentabilidade e Moda Circular.

O evento marca o encerramento de mais duas turmas do projeto ‘Ponto de Moda’, onde alunos irão apresentar cerca de 70 peças, muitas delas feitas com materiais recicláveis, como sacolas plásticas, copos descartáveis e caixas de suco. Além de looks utilizados com a técnica de upcycling, que reaproveita peças antigas e refugos de fábricas têxteis localizadas no condomínio.

Alunos que participaram do curso também tiveram aula de passarela | Foto: Divulgação

Curso teve como tema Sustentabilidade e Economia Circular | Foto: Divulgação

Durante as 350 horas-aulas, os participantes aprenderam habilidades em Costura Industrial, além de conhecer mais sobre Desenho Técnico, Empreendedorismo e Sustentabilidade. Para mostrar desenvoltura na passarela, os participantes ainda tiveram uma aula especial para aprender técnicas de desfile em passarela, como postura, expressão corporal, passo e caminhada. Artur Santos, diretor da Lavoro Brasil e coordenador técnico do ‘Ponto da Moda’ explica que o objetivo do projeto é despertar a autoestima, autoconfiança e empoderamento.