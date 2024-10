Luiz Caldas faz show em Salvador em prol das Obras Sociais Irmã Dulce

Luiz Caldas apresentará um show exclusivo em Salvador - Foto: Divulgação

Luiz Caldas apresentará um show exclusivo no Viva Dulce 2024, que une música e solidariedade para arrecadar recursos para a ampliação do atendimento a pacientes com endometriose nas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). A apresentação acontecerá no dia 10 de outubro, às 20h, na Pupileira, com o show do baiano e serviço all inclusive do buffet Vini Figueira Gastronomia.

Leia Mais:

>>> Gilberto Gil "vira" deus hindu em ópera com Aldo Brizzi: "Canta como nunca"

>>> E Salvador? Shakira confirma turnê no Brasil em 2025; saiba detalhes

>>> Diddy tem conquista inesperada após ser preso por tráfico sexual

A apresentação em Salvador será para ampliar a assistência integral, cirurgias e a aquisição de novos equipamentos e insumos hospitalares do local.

Na Bahia, as Obras Sociais Irmã Dulce oferecem atendimento gratuito para mulheres com endometriose na Clínica da Mulher Dona Dulcinha, unidade considerada referência em saúde da mulher, atuando na prevenção, controle e tratamento das mais diversas afecções ginecológicas.

A renda obtida com o Viva Dulce vai permitir que mulheres possam ter acesso ao serviço oferecido pela instituição do Anjo Bom, além de reduzir a enorme fila de espera pelo tratamento da endometriose.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla ou na unidade da OSID localizada em Patamares (Av. Tamburugy, 88).