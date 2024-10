“Avante, Maria Felipa”: Escola promove festival cultural gratuito

Escolinha Maria Felipa - Foto: Divulgação

A Escola Afro-brasileira Maria Felipa - primeira instituição de ensino infantil totalmente voltada a educação antirracista e afrocentrada registrada no Ministério da Educação no Brasil - realiza no Dia das Crianças, 12 de outubro, das 10h às 15h, a terceira edição do Festival “Avante, Maria Felipa”, com uma programação que entrelaça arte, cultura, educação, gastronomia e empreendedorismo.

Voltado às diversas formas de famílias, o evento terá contações de histórias, lançamentos de livros, cozinha ancestral, afroeempreendoraas, espetáculo e música.

Escolinha Maria Felipa | Foto: Divulgação

O “Avante, Maria Felipa”, que ocorrerá dentro das instalações da Escola, localizada na Rua Comendador José Alves Ferreira (Garcia), contará com o Espaço Ibejada, espaço interativo com atividades/brincadeiras divertidas e antirracistas, para crianças de todas as idades.



O objetivo é apresentar uma cultura negra e indígena em articulação com a perspectiva de educação afroreferenciada que a Escola Maria Felipa adota.

Confira a programação completa:

Além de oferecer um espaço inclusivo e antirracista, a programaçào da terceira edição do Festival iniciará com a escritora e arte-educadora baiana Regina Luz, que irá fazer uma leitura do conto “Kianda”, que integra a coletânea “Pretinhos e Pretinhas Incríveis” (Themba Editora), com textos produzidos por escritoras e escritores negros organizado pelo renomado escritor baiano Marcos Cajé. A história traz a personagem Kianda, que numa festa de 02 de fevereiro conhece o que são os orixás, principalmente, Iemanjá.

“Pretinhos e Pretinhas Incríveis” | Foto: Divulgação

Em seguida, o grupo Abians - formado por educadores e colaboradores da Escola Maria Felipa - irá apresentar o espetáculo Omolocum, que utiliza itans e a forças das divindidades de mareiz africana como estratégia para enfrentar as violências sociais contra o meio ambiente.

"Os orixas, inkises e voduns sempre nos ensinam e inspiram como lidar com as adversidades cotidianas. O título "Omolocum" faz referência a um prato tradicional da culinária afro-brasileira, ofertada a Oxum/Ndandalunda, yabá símbolo de resistência e estrategista”, conta Cris, atual diretora da Escola.

Idealizadora e fundadora da Escola Afro-brasileira Maria Felipa, a escritora e empresária Bárbara Carine irá fazer o pré-lançamento com autógrafos do livro “Educando crianças antirracistas”, que só chegará às estantes das livrarias no dia 20 de outubro. A publicação, que traz a pequena Kieza e a Escola dos Sonhos, é uma proposta didática de enfrentamento às situações recorrentes de racismo que têm crescido nos espaços escolares de todo o Brasil e do mundo.

Maju Passos e Bárbara Carine - sócias da Escola Afro-brasileira Maria Felipa | Foto: Divulgação

Além do livro “Educando crianças antirracistas” Bárbara estará disponibilizando para venda outras publicações de sua autoria - “História Pretinha das Coisas”; “História Preta das Coisas”; “Descolonizando Saberes no Ensino de Ciências”, volume 1 e 2; “Descolonizando_saberes - Mulheres Negras na Ciência”; “Como ser um educador antirracista”; e “Querido Estudante Negro”.



Durante todo o evento, afroeempreendoras estarão expondo e vendendo produtos da economia criativa e do sagrado. Além de todas as ações citadas, o público poderá dançar e se divertir com a musicalidade do Dj angolano Fábio Lima, que trará em seu line up ritmos afrodiaspóricos - Afrobeats, axé e MPB.

Toda a programação foi pensada a partir da metodologia educacional da Escola Afro-brasileira Maria Felipa, que busca resgatar e valorizar os conhecimentos ancestrais africanos e indígenas.