Refeição no trabalho: veja como alimentação influencia na produtividade

Má alimentação pode reduzir a produtividade em até 20% - Foto: Divulgação

O Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, é uma boa oportunidade para pensar na saúde e na qualidade de vida dos trabalhadores. De acordo com especialistas, oferecer refeições equilibradas nas empresas é uma forma importante de cuidar do bem-estar, aumentar a produtividade, garantir mais segurança e mostrar valorização aos profissionais.



De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC), o setor produz cerca de 11,36 milhões de refeições servidas diariamente, atendendo mais de 33 milhões de trabalhadores em todo o país. Um levantamento da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) aponta que a má alimentação pode reduzir a produtividade em até 20%.

Além de influenciar diretamente na produtividade, a alimentação adequada no ambiente de trabalho é fundamental para a manutenção da saúde dos colaboradores e a prevenção de acidentes.

“Uma dieta equilibrada contribui para a regulação do metabolismo, manutenção da energia ao longo do dia e melhora da capacidade de concentração, fatores essenciais para a realização de tarefas com atenção e precisão. Tudo isso contribui para a prevenção de acidentes”, Fernanda Tassoni, nutricionista e gerente geral de operações da LemosPassos, especialista em refeições coletivas há mais de 60 anos.

Riscos

Ainda segundo a nutricionista, estudos mostram que trabalhadores mal alimentados estão mais sujeitos à fadiga, tonturas e lapsos de atenção — condições que aumentam o risco de acidentes, especialmente em atividades operacionais ou que exigem esforço físico.

“Ao proporcionar refeições saudáveis e supervisionadas por nutricionistas, as empresas também promovem o controle de doenças crônicas como hipertensão, obesidade e diabetes, reforçando o cuidado com o colaborador de forma preventiva e contínua”, reforça Tassoni. Os cardápios de restaurantes corporativos são elaborados considerando o tipo de atividade que os colaboradores desenvolvem, a rotina e a carga horária.