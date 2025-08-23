Sofá limpo: os cuidados para proteger sua família da sujeira invisível

O guia definitivo para um sofá limpo e saudável - Foto: Freepik/ Divulgação

O sofá é o ponto de encontro da casa, mas o protagonista da sala também pode se tornar um reservatório de sujeira e bactérias. Uma higienização correta não apenas prolonga a vida útil do móvel, mas é crucial para a saúde de toda a família.

Para o CEO da CleanNew, Fritz Paixão, os cuidados com o sofá vão além da estética. "A limpeza regular é fundamental para preservar o tecido e também para garantir um ambiente saudável", explica.

"Poeira acumulada pode causar crises alérgicas e outros problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa".

Confira as dicas para manter o seu sofá sempre limpo:

Aspire com frequência

A recomendação é aspirar o sofá pelo menos três vezes por semana para retirar o excesso de poeira. Se o móvel tiver blindagem, a aspiração uma vez por semana já é suficiente, pois o tratamento cria uma barreira que impede a sujeira de penetrar nas fibras.

Evite pano úmido: Nunca utilize pano úmido para limpar o sofá. "Alguns tecidos mancham com esse procedimento, e a umidade pode até favorecer o aparecimento de mofo", alerta Paixão.

Invista em higienização profissional

A manutenção diária é essencial, mas não substitui a limpeza profissional, que deve ser feita ao menos uma vez por ano. Se o uso for intenso ou houver animais de estimação em casa, a frequência deve ser maior.

Durante o processo profissional, são aplicados produtos específicos e técnicas adequadas para remover a sujeira que não sai na limpeza doméstica. "Além de restaurar a aparência do estofado, o serviço ajuda a eliminar microrganismos e prolonga a vida útil do sofá", reforça o especialista.