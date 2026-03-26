Uso de cigarro eletrônico dispara entre jovens de 13 a 17 anos

O consumo tem crescido cada vez mais - Foto: Ilustrativa | Freepik

O cigarro eletrônico tem se popularizado entre os jovens. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo IBGE, apontam que cerca de 29,6% dos estudantes de 13 e 17 anos utilizam o aparelho.

O estudo ainda aponta que os números de iniciação ao vício são ainda maiores com relação às meninas, com 31,7%, contra 27,4%. Estudantes da rede pública também costumam consumir mais do que os de colégios particular, sendo 30,4% e 24,9%, respectivamente.

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As porcentagens fazem parte de um levantamento sobre o tabagismo no Brasil, como forma de controlar e alinhar um parâmetro sobre o nível de vício dos brasileiros em tabaco e semelhantes.

Menos álcool e drogas

Apesar dos números apontarem taxas altas de consumo de cigarros eletrônicos entre os jovens, a pesquisa também observou uma baixa com relação ao uso de álcool, drogas ilícitas e cigarros tradicionais, entre 2019 e 2024.

A experimentação de bebidas alcoólicas entre estudantes de 13 a 17 anos alcançou 53,6% em 2024. Já o consumo abusivo de álcool entre os homens foi de 17,7%, e 24,2% para as mulheres, números menores que os de 2019, que foram 26,8% e 33,0%, respectivamente.

Essa mudança aponta um avanço na diminuição do vício em drogas lícitas e ilícitas por parte dos jovens entre 13 e 17 anos de idade, reduzindo o ciclo ao longo dos próximos anos.