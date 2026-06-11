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COMPORTAMENTO

Varal vertical ganha espaço e se torna tendência para lares compactos

Proposta promete facilitar a rotina das lavanderias estreitas

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Tendência para 2026: varal vertical
Tendência para 2026: varal vertical - Foto: Ilustração IA

Com os imóveis cada vez menores e rotinas mais intensas, novas soluções se tornam necessárias nos projetos domésticos. Nesse cenário, o varal vertical surge como uma alternativa para otimizar ambientes e facilitar uma tarefa que pode se tornar desafiadora para quem dispõe de pouco espaço em casa.

As versões de varal tradicionais, que se abrem na horizontal, podem atrapalhar a circulação e deixar o ambiente com aparência desorganizada, por isso, alternativas mais funcionais, ganham força e se tornam tendência para 2026.

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Entre os modelos que vêm chamando atenção estão os varais de torre, com vários níveis, os retráteis de parede, os dobráveis, os de porta e as versões próprias para sacadas.

Os retráteis e dobráveis podem ser recolhidos quando não estão em uso, deixando o espaço mais livre e organizado. Outra vantagem é a adaptação a diferentes rotinas.

Algumas opções ainda têm rodas, facilitando a movimentação entre cômodos ou podem ser de aço inox e materiais resistentes, indicadas para áreas externas. Assim, a tendência mostra que até tarefas simples da casa estão sendo repensadas..

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