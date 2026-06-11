COMPORTAMENTO
Varal vertical ganha espaço e se torna tendência para lares compactos
Proposta promete facilitar a rotina das lavanderias estreitas
Com os imóveis cada vez menores e rotinas mais intensas, novas soluções se tornam necessárias nos projetos domésticos. Nesse cenário, o varal vertical surge como uma alternativa para otimizar ambientes e facilitar uma tarefa que pode se tornar desafiadora para quem dispõe de pouco espaço em casa.
As versões de varal tradicionais, que se abrem na horizontal, podem atrapalhar a circulação e deixar o ambiente com aparência desorganizada, por isso, alternativas mais funcionais, ganham força e se tornam tendência para 2026.
Leia Também:
Entre os modelos que vêm chamando atenção estão os varais de torre, com vários níveis, os retráteis de parede, os dobráveis, os de porta e as versões próprias para sacadas.
Os retráteis e dobráveis podem ser recolhidos quando não estão em uso, deixando o espaço mais livre e organizado. Outra vantagem é a adaptação a diferentes rotinas.
Algumas opções ainda têm rodas, facilitando a movimentação entre cômodos ou podem ser de aço inox e materiais resistentes, indicadas para áreas externas. Assim, a tendência mostra que até tarefas simples da casa estão sendo repensadas..