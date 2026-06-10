Jovens são os mais desconfiados com recursos de IA, diz pesquisa

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Engana-se quem pensa que os jovens são os maiores usuários de Inteligência Artificial no Brasil. Segundo dados divulgados no Monitor de Inteligência Artificial de 2026, pesquisa realizada pela Ipsos, pessoas com menos de 35 anos ficam desconfiadas com os recursos oferecidos pelas plataformas.

Ao todo, 52% dos entrevistados de 32 países revelaram que se sentem nervosos com a tecnologia. Entre os brasileiros, 44% deles não confiam integralmente na IA e 60% acreditam que, entre 3 e 5 anos, as plataformas alterarão o seu dia a dia.

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A maior preocupação entre eles é com relação a quantidade de desinformação na internet com a alteração de informações e imagens manipuladas. Cerca de 42% dos brasileiros jovens acreditam que as fake news crescerão nos próximos anos.

No Brasil, cerca de mil pessoas participaram da pesquisa. O número total foi de 23.532 adultos com 18 anos ou mais, que falaram de países como Índia, Canadá, República da Irlanda, Malásia, África do Sul, Turquia, Estados Unidos, Tailândia, Indonésia e Singapura.