Abertas as inscrições para o concurso da Embrapa e do ICMBio

Estão sendo oferecidas 1.027 vagas, em todos os níveis de escolaridade - Foto: Reprodução

Abrem nesta segunda-feira, 16, as inscrições para os concursos públicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Estão sendo oferecidas 1.027 vagas, em todos os níveis de escolaridade, com remuneração inicial de até R$12,8 mil. Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A Embrapa está oferecendo oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico. Já a seleção do ICMBio oferece 350 oportunidades de nível superior, com salário inicial de até R$ 8,8 mil.

O concurso vai destinar 20% de cota por cargo para pessoas pretas ou pardas (PPP) e 10% das vagas totais do concurso para pessoas com deficiência (PCD). Assim, serão: 719 vagas para ampla concorrência, 103 vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 205 vagas para pessoas pretas e pardas, além do cadastro de reserva.