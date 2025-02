Abertas inscrições para 1ª concurso do Pré-Sal Petróleo

Os candidatos aprovados e classificados vão trabalhar na sede da empresa, no Rio de Janeiro - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

Abriram nesta quarta-feira, 5, as inscrições para o 1º concurso público da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. São oferecidas 100 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de nível superior, com salários iniciais entre R$ 8.240 e R$ 19.610.

As vagas são oferecidas para os cargos de advogado (R$ 19.610), analista de gestão corporativa (R$ 8.420), analista de tecnologia da informação (R$ 9.350) e especialista em petróleo e gás (R$ 15.942).

Embora o número de vagas em cadastro de reserva não esteja previsto no edital do concurso, a expectativa é que esse banco de candidatos reúna 780 aprovados. Segundo o edital da seleção, do total de oportunidades, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência. Além disso, 20% serão destinadas a candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos.

Inscrições

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), que é a banca responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de analistas e de R$ 150 para advogados e especialistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de março de 2025.

Candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita (por pessoa) seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde têm direito à isenção da taxa de inscrição.

Provas

As provas serão realizadas no dia 27 de abril, na parte da manhã (a partir das 8h), com duração até as 12h30 (analistas) ou até as 14h (advogados e especialistas em petróleo e gás). As avaliações serão aplicadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

A prova objetiva terá 60 questões de Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (10) e conhecimentos específicos (40). A parte dissertativa — apenas para os cargos de advogado e especialista em petróleo e gás— terá uma questão de Português e outra de Inglês, sobre conhecimentos específicos de cada área.

A divulgação do resultado está prevista para 8 de julho. Os candidatos aprovados e classificados vão trabalhar na sede da empresa, no Rio de Janeiro. O regime de contratação será o celetista.