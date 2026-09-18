Bruno Reis anuncia concurso da Guarda Municipal

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta sexta-feira, 18, o lançamento de um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal.



A declaração foi feita durante uma pauta na Casa de Espetáculos Letieres Leite, novo equipamento cultural localizado no Distrito Criativo do Comércio, no Centro Histórico.

Concurso terá vagas imediatas e cadastro reserva

De acordo com o prefeito, o concurso terá inicialmente 50 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro reserva. O edital foi publicado nesta sexta-feira, e as inscrições estão previstas para começar na segunda-feira, 21.

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Bruno Reis destacou que a Guarda Municipal foi criada em 2008 e afirmou que o novo processo seletivo faz parte da ampliação do efetivo da corporação.

“Da mesma forma, também lancei hoje o edital para um novo concurso da Guarda Municipal. Lembrando a vocês que a Guarda foi implantada em 2008”, afirmou.





Prefeito destaca ampliação do efetivo

Segundo Bruno Reis, a corporação já ultrapassa 1,3 mil agentes. Ele também afirmou que candidatos aprovados no cadastro reserva poderão ser convocados conforme a necessidade do município.

“Está aí quem quer contribuir com a segurança da cidade, quem quiser contribuir com a preservação do patrimônio público, quem quer nos ajudar, tem uma grande oportunidade agora para ser Guarda Civil Municipal”, declarou o prefeito.



Inscrições começam na próxima semana

O concurso é destinado ao cargo de Guarda Civil Municipal e exige nível médio completo. A seleção será organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

As inscrições começam em 21 de setembro e seguem até 30 de outubro. A prova objetiva está prevista para 17 de janeiro de 2027.