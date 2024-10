CNU: candidatos têm até hoje para enviar documentos

candidatos têm até hoje para enviar documentos referentes ao Concurso Nacional Unificado - Foto: Divulgação

Na expectativa do Concurso Nacional Unificado, os candidatos têm até esta quinta-feira, 10, para enviar os documentos necessários para a prova de títulos. No entanto, as pessoas que aplicaram o Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor), poderão fazer o envio até a sexta-feira, 11.

O motivo da ampliação do prazo foi o atraso na divulgação das notas na terça-feira. Os demais blocos, no entanto, não foram afetados, tendo em vista que o governo divulgou as notas finais das provas objetivas e também a preliminar no dia anterior.

Vale lembrar que, na última semana, o governo federal fez novas recomendações, envolvendo a adoção de regras mais rígidas. Agora, será necessário a comprovação de diplomas e experiências profissionais na prova de títulos, assim como a prova de títulos como critério de pontuação para o nível intermediário.

Outra medida adotada no CNU é a relevância da experiência profissional, que contará pontos, não apenas diplomas e certificados acadêmicos.

Documentos necessários:

Para os candidatos com diplomas de doutorado e mestrado reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), será necessário enviar as imagens do original ou cópia autenticada em cartório. Por outro lado, os certificados conquistados fora do país, será essencial revalidação por uma instituição brasileira, além de estar traduzida na língua portuguesa.

Entre os candidatos de cursos de especialização, será necessário apresentar carga horária mínima de 360 horas e registro autêntico. Outra exigência é entre os profissionais que atuaram na área, que deverão apresentar carteira de trabalho, contratos e declarações emitidas pelos empregadores. Aos autônomos, será necessário apresentar recibos de pagamento e comprovantes de serviço.

Para os candidatos do Bloco 8 - Nível Intermediário, a prova de títulos tem peso de 10%. Nos demais blocos, há vagas em que este critério não conta e, em outras, o peso pode ser de 5% ou 10%.