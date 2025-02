CNU: Lista de aprovados é divulgada nesta terça

Ao todo, 2.305 candidatos serão aprovados para as vagas imediatas das nove carreiras do CNU - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Serão divulgados nesta terça-feira, 4, os resultados finais para os candidatos que concorrem aos cargos de nível intermediário (Bloco 8), e as listas de aprovados e de convocados dos candidatos dos blocos 1 ao 7 para realização de cursos de formação no Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

A divulgação acontece mesmo após o Ministério Público Federal (MPF) recomendar a suspensão da divulgação por falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais.

A lista de resultado do bloco 8, será definitiva, enquanto as listas de vagas de nível superior, dos blocos de 1 a 7, outras classificações ainda serão divulgadas ao longo do mês. De acordo com o governo federal, na lista de convocação para os cursos de formação vão ser publicados detalhes para os selecionados de cada cargo que exige essa etapa.

No dia 28 de fevereiro, será publicada a lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Os resultados estarão disponíveis na “área do candidato” do site da Cesgranrio, banca que organizou o concurso, no link. Serão divulgadas 173 listas de classificação, organizadas por cargo e bloco, permitindo que os participantes vejam sua posição em relação aos demais concorrentes em cada uma das vagas inscritas.

O resultado final do CNU estava previsto para sair no dia 11 de fevereiro, depois de ser adiado por uma decisão judicial que reintegrou ao concurso cerca de 32 mil candidatos que haviam sido eliminados.

Ao todo, 2.305 candidatos serão aprovados para as vagas imediatas das nove carreiras do CNU que exigem cursos de formação e devem manifestar interesse em participar dos cursos.