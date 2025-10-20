Caixa Econômica: concurso muito esperado anuncia informações sobre vagas

A banca para a realização da Caixa já está pré-definida - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um dos concursos públicos mais esperados do ano está em elaboração e aos poucos vai revelando informações sobre o processo que deve ser divulgado em breve. A Caixa Econômica Federal está preparando um novo edital que ofertará vagas inéditas.

A oferta de vagas e os cargos ainda não foram confirmados pela instituição financeira, mas o quantitativo para um dos cargos foi parcialmente revelado em solenidade para a ampliação do sistema de tratamento de esgoto da estação Dr. Hélio Seixo Britto, em Goiânia GO.

De acordo com o vice-presidente de Governo da Caixa, Jose Marcos de Carvalho Araújo, as tecnologias usadas pela Caixa são essenciais para encurtar prazos e tornar mais eficiente a análise dos projetos, mas destacou o papel humano, revelando uma oferta parcial de vagas para engenheiros.

"Temos hoje mais de 12 agentes de inteligência artificial em desenvolvimento para que esse processo de análise seja automatizado, porém entendemos e valorizamos que isso só é possível com capital humano, portanto haverá um concurso para contratação de mais 83 engenheiros no Brasil, o que vai fortalecer essa celeridade", disse.

Já se havia a previsão de vagas para os cargos de engenheiro e arquiteto, com possibilidade de inclusão de outros cargos do quadro profissional, como advogado e médico do trabalho.

Apesar da Caixa Econômica Federal não confirmar os cargos, a estatal adianta que a oferta será para carreiras de nível superior. Os salários nesses casos variam de R$7.807 a R$15.608, conforme a carga horária.

Concurso Caixa tem banca pré-definida

A banca para a realização da Caixa já está pré-definida. A Fundação Cesgranrio deve ser novamente a responsável pela seleção, segundo fontes ouvidas pelo Qconcursos Folha Dirigida.

Embora a Caixa ainda não tenha confirmado oficialmente a informação, o banco possui contrato vigente com a organizadora até janeiro de 2026, com possibilidade de prorrogação.

O acordo foi firmado em janeiro de 2024, com validade de dois anos. A expectativa é de que a instituição financeira prorrogue esse contrato, caso o edital seja publicado, por meio da banca, ainda este ano.

O contrato com a Cesgranrio prevê, inclusive, a realização de quantos concursos forem necessários durante a sua vigência.