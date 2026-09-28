Concurso da UFBA tem mais de 100 vagas sem exigir faculdade; veja cargos

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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) publicou nesta segunda-feira, 28, o edital do novo concurso público para técnicos administrativos em Educação. Ao todo, são oferecidas 139 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com oportunidades distribuídas entre diferentes áreas e campi da instituição.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 28, e seguem até 29 de outubro de 2026.



Os salários variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, além de benefícios previstos para os servidores.

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Cargos e vagas

Para candidatos com nível médio, o concurso oferece 94 vagas para Assistente em Administração.

Já para nível médio/técnico, há oportunidades para Técnico em Contabilidade (3), Técnico em Enfermagem (1), Técnico de Laboratório/Química (2), Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização (1), Técnico de Tecnologia da Informação (4) e Técnico de Laboratório/Análises Clínicas (1).

No nível superior, estão disponíveis vagas para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto Urbanista, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, médicos de diferentes especialidades, Médico Veterinário, Músico, Pedagogo e Terapeuta Ocupacional.

Reserva de vagas

O edital também prevê reserva de vagas para diferentes grupos. Conforme as regras informadas no edital, há percentuais destinados a pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, no site do Instituto Avalia, banca responsável pelo concurso. O prazo começa às 10h desta segunda-feira, 28, e termina às 23h59 do dia 29 de outubro.

A taxa é de R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para os cargos de nível superior.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa até as 23h59 do dia 5 de outubro, conforme as regras do edital.

Provas

O concurso terá diferentes etapas de avaliação, de acordo com o cargo. Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Também estão previstas avaliação de títulos para determinados cargos, prova oral/prática para Médico Veterinário e prova prática para os cargos de Músico/Trompete e Músico/Trombone.

A prova objetiva terá 60 questões envolvendo Língua Portuguesa, Noções de Informática, Administração Pública, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

Data e locais

A prova objetiva e a redação estão previstas para o dia 20 de dezembro de 2026. A aplicação ocorrerá em Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras, Teixeira de Freitas e Juazeiro.

Os locais e horários de realização das provas serão divulgados posteriormente, conforme o cronograma estabelecido no edital.

O gabarito oficial está previsto para ser divulgado em 21 de dezembro, enquanto o resultado das provas deverá ser publicado em 12 de janeiro de 2027.

Salários e benefícios

As remunerações iniciais variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, de acordo com o cargo e o nível de escolaridade.

Além do salário, os servidores poderão ter direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche e pré-escola, vale-transporte, auxílio-saúde e incentivos relacionados à qualificação e capacitação, conforme as regras aplicáveis a cada situação.

Validade do concurso

O concurso terá validade de um ano, contado a partir da publicação da homologação no Diário Oficial da União. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, conforme decisão da UFBA.

Os candidatos devem consultar o edital completo para verificar os requisitos de cada cargo, conteúdo das provas, cronograma e demais regras da seleção.