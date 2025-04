Concurso do Ibama acontece neste domingo com amis de 450 vagas

Portões ficarão abertos entre as 12h e as 13h - Foto: Vinícius Mendonça | Ibama

O Concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) acontece neste domingo, 6, com 460 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Para o certame já mais de 120 mil inscritos.

Os portões ficarão abertos entre as 12h e as 13h. Já as provas serão aplicadas a partir das 13h30, no horário de Brasília.

A remuneração inicial dos cargos de analista administrativo e analista ambiental será de R$9.994,60. Esse valor já inclui o vencimento básico, Gratificação de Desempenho (GDAEM) e o auxílio-alimentação de R$1 mil.

No dia de aplicação das provas, os candidatos devem se apresentar nos locais designados, portando uma caneta esferográfica de corpo transparente, com ponta média e tinta preta.

Também será necessário levar o comprovante de inscrição ou o recibo de pagamento da taxa, juntamente com um documento de identidade original.

De acordo com o Cebraspe, serão considerados documentos de identidade:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

carteiras de trabalho;

carteiras de identidade do trabalhador;

carteiras nacionais de habilitação (somente o modelo com foto), documentos digitais com foto e assinatura (CNH digital e RG digital ou qualquer outro documento digital, com foto e assinatura, válido como documento de identificação, nos termos da legislação vigente) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

De acordo com a banca, não serão considerados documentos de identidade:

certidões de nascimento;

CPF;

títulos eleitorais;

carteiras de estudante;

carteiras funcionais sem valor de identidade;

documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados;

cópia do documento de identidade, ainda que autenticada ou protocolo do documento de identidade; ou

documentos digitais não citados no subitem 14.10 do edital, apresentados fora de seus aplicativos oficiais e(ou) sem foto ou assinatura.

Os participantes do concurso Ibama devem ficar atentos, pois o uso de celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico será estritamente PROIBIDO nos locais de prova.

Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido portanto, além de equipamentos eletrônicos, os seguintes objetos:

óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; ou

qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc).

As provas estão confirmadas para o dia 6 de abril. As avaliações serão aplicadas no turno da tarde, para ambos os cargos (analista ambiental e analista administrativo).

Veja a divisão de vagas abaixo:

Analista administrativo

Acre (AC): 3 vagas;

Alagoas (AL): 2 vagas;

Amapá (AP): 3 vagas;

Amazonas (AM): 4 vagas;

Bahia (BA): 2 vagas;

Ceará (CE): 2 vagas;

Distrito Federal (DF): 49 vagas;

Espírito Santo (ES): 3 vagas;

Goiás (GO): 3 vagas;

Maranhão (MA): 3 vagas;

Mato Grosso (MT): 3 vagas;

Mato Grosso do Sul (MS): 3 vagas;

Minas Gerais (MG): 3 vagas;

Pará (PA): 3 vagas;

Paraíba (PB): 2 vagas;

Paraná (PR): 4 vagas;

Pernambuco (PE): 3 vagas;

Piauí (PI): 2 vagas;

Rio de Janeiro (RJ): 4 vagas;

Rio Grande do Norte (RN): 3 vagas;

Rio Grande do Sul (RS): 4 vagas;

Rondônia (RO): 4 vagas;

Roraima (RR): 4 vagas;

Santa Catarina (SC): 3 vagas;

São Paulo (SP): 5 vagas;

Sergipe (SE): 3 vagas; e

Tocantins (TO): 3 vagas.

No caso de analista ambiental, as oportunidades são para dois temas, que correspondem a áreas de atuação.

Das 330 vagas disponíveis, 318 são para otema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental) e 12 para o tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre). Confira a divisão:

Analista ambiental (tema 1): 318 vagas

Acre (AC): 14 vagas;

Alagoas (AL): 1 vaga;

Amapá (AP): 12 vagas;

Amazonas (AM): 27 vagas;

Ceará (CE): 2 vagas;

Distrito Federal (DF): 123 vagas;

Goiás (GO): 1 vaga;

Maranhão (MA): 15 vagas;

Mato Grosso (MT): 18 vagas;

Mato Grosso do Sul (MS): 5 vagas;

Pará (PA): 26 vagas;

Paraíba (PB): 1 vaga;

Paraná (PR): 1 vaga;

Pernambuco (PE): 2 vagas;

Piauí (PI): 3 vagas;

Rio de Janeiro (RJ): 12 vagas;

Rio Grande do Norte (RN): 2 vagas;

Rio Grande do Sul (RS): 3 vagas;

Rondônia (RO): 17 vagas;

Roraima (RR): 17 vagas;

Santa Catarina (SC): 1 vaga;

Sergipe (SE): 2 vagas; e

Tocantins (TO): 13 vagas.

Analista ambiental (tema 2): 12 vagas

Acre (AC): 1 vaga;

Alagoas (AL): 1 vaga;

Amapá (AP): 1 vaga;

Amazonas (AM): 1 vaga;

Espírito Santo (ES): 1 vaga;

Minas Gerais (MG): 1 vaga;

Pará (PA): 1 vaga;

Paraíba (PB): 1 vaga;

Rio de Janeiro (RJ): 1 vaga;

Rio Grande do Sul (RS): 1 vaga;

Rondônia (RO): 1 vaga; e

São Paulo (SP): 1 vaga.