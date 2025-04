Inscrições para concurso do Supremo Tribunal Militar terminam nesta sexta

Os salários iniciais variam entre R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66 - Foto: Divulgação

Terminam nesta sexta-feira, 28, as inscrições para o concurso do Superior Tribunal Militar (STM). São oferecidas 80 vagas imediatas de nível superior para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, com salário inicial de até R$ 14,8 mil.

As vagas são para atuar nas áreas administrativa, tecnologia da informação, comunicação social, contabilidade, entre outros. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais. Os salários iniciais variam entre R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66.

Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) – a banca organizadora do processo seletivo.

Os selecionados poderão ser convocados para tomar posse em qualquer cidade onde estão sediados o Superior Tribunal Militar e as Auditorias da Justiça Militar da União. Além de Salvador, tem oportunidades para Bagé (RS); Belém (PA); Brasília (DF); Campo Grande (MS); Curitiba (PR); Fortaleza (CE); Juiz de Fora (MG); Manaus (AM); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ); Santa Maria (RS) e São Paulo (SP).

Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos), 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. O processo seletivo será composto por provas objetivas e prova discursiva e teste de aptidão física (Cargo 9: Técnico Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial).

A taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo a de Analista Judiciário R$ 120 e a de Técnico Judiciário: R$ 80. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.