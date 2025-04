Inscrições para concurso do CORE BA terminam na segunda, 7

As 350 vagas incluem o nível fundamental, médio e superior de escolaridade - Foto: Reprodução | Internet

Terminam na próxima segunda-feira, 7, as inscrições para o concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia (CORE-BA). Os salários variam entre R$ 2,1 mil a R$ 8,3 mil e as oportunidades são para cinco cidades baianas.

As 350 vagas incluem o nível fundamental, médio e superior de escolaridade. Para quem possui nível fundamental, a vaga é para o cargo de atendente. Já para nível médio, estão disponíveis as posições de auxiliar administrativo, fiscal e técnico de informática.

Para os candidatos de nível superior, há oportunidades para assistente jurídico e contador. As vagas incluem também aquelas reservadas para candidatos que se enquadram nas categorias especificadas no edital, como pessoas com deficiência.

Os profissionais contratados terão carga horária de 40 horas semanais e receberão salários que variam entre R$ 2.166,71 e R$ 8.325,11, além de benefícios. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Quadrix, entre os dias 24 de fevereiro e 7 de abril. As taxas de inscrição variam de R$ 55,00 a R$ 90,00, e deve ser solicitada e paga entre 24 e 26 de fevereiro.

O processo de seleção consistirá em uma prova objetiva e uma prova discursiva, agendadas para 18 de maio. As provas incluirão questões de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.