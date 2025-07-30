Concurso para auditor fiscal tem salários de até R$ 22,5 mil

Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz) - Foto: Divulgação/ASN

Estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz). Com salário que pode chegar até R$ 22,5 mil, divididos em R$ 16 mil de vencimento básico e bônus de R$ 6,5 mil por 30 horas semanais de trabalho.

Ao todo, são 10 vagas para contratação imediata e 40 para formação de cadastro reserva com salários que podem chegar a R$ 22,5 mil.

A distribuição de cargos foi organizada em:

6 vagas para auditor geral

3 vagas para auditor na área de tecnologia da informação

1 vaga para auditor na área de tributação.

De acordo com a Sefaz, quem for aprovado vai ocupar o cargo de auditor fiscal tributário em áreas distintas. As inscrições, de acordo com edital divulgado, podem ser realizadas apenas pela Internet pelo site da banca que vai organizar o concurso.

Inscrições

O prazo de inscrição começa no dia 31 de julho às 10h e vai até às 18h do dia 20 de agosto. É possível solicitar isenção, mas a taxa de pagamento para os não comtemplados vai até o dia 22 de agosto. As provas serão realizadas em 28 de setembro, em Aracaju.