INSCRIÇÕES ABERTAS
Concurso para auditor fiscal tem salários de até R$ 22,5 mil
As inscrições podem ser realizadas apenas pela Internet
Por Redação
Estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz). Com salário que pode chegar até R$ 22,5 mil, divididos em R$ 16 mil de vencimento básico e bônus de R$ 6,5 mil por 30 horas semanais de trabalho.
Ao todo, são 10 vagas para contratação imediata e 40 para formação de cadastro reserva com salários que podem chegar a R$ 22,5 mil.
A distribuição de cargos foi organizada em:
- 6 vagas para auditor geral
- 3 vagas para auditor na área de tecnologia da informação
- 1 vaga para auditor na área de tributação.
De acordo com a Sefaz, quem for aprovado vai ocupar o cargo de auditor fiscal tributário em áreas distintas. As inscrições, de acordo com edital divulgado, podem ser realizadas apenas pela Internet pelo site da banca que vai organizar o concurso.
Inscrições
O prazo de inscrição começa no dia 31 de julho às 10h e vai até às 18h do dia 20 de agosto. É possível solicitar isenção, mas a taxa de pagamento para os não comtemplados vai até o dia 22 de agosto. As provas serão realizadas em 28 de setembro, em Aracaju.
