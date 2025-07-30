Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INSCRIÇÕES ABERTAS

Concurso para auditor fiscal tem salários de até R$ 22,5 mil

As inscrições podem ser realizadas apenas pela Internet

Por Redação

30/07/2025 - 23:10 h | Atualizada em 30/07/2025 - 23:23
Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz)
Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz) -

Estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor fiscal da Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz). Com salário que pode chegar até R$ 22,5 mil, divididos em R$ 16 mil de vencimento básico e bônus de R$ 6,5 mil por 30 horas semanais de trabalho.

Ao todo, são 10 vagas para contratação imediata e 40 para formação de cadastro reserva com salários que podem chegar a R$ 22,5 mil.

A distribuição de cargos foi organizada em:

  • 6 vagas para auditor geral
  • 3 vagas para auditor na área de tecnologia da informação
  • 1 vaga para auditor na área de tributação.

De acordo com a Sefaz, quem for aprovado vai ocupar o cargo de auditor fiscal tributário em áreas distintas. As inscrições, de acordo com edital divulgado, podem ser realizadas apenas pela Internet pelo site da banca que vai organizar o concurso.

Leia Também:

Prefeitura abre 35 vagas com salários de até R$ 18.706,27
Governo da Bahia lança processo seletivo com 180 vagas em cultura
Veja 7 concursos imperdíveis para ficar de olho ainda em 2025

Inscrições

O prazo de inscrição começa no dia 31 de julho às 10h e vai até às 18h do dia 20 de agosto. É possível solicitar isenção, mas a taxa de pagamento para os não comtemplados vai até o dia 22 de agosto. As provas serão realizadas em 28 de setembro, em Aracaju.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

auditor Carreira Pública concurso edital fiscal oportunidade sefaz sergipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretaria do Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz)
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x