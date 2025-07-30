Prefeitura abre 35 vagas com salários de até R$ 18.706,27

Prefeitura está contratando profissionais da área de saúde - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Mandirituba, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para um novo processo seletivo destinado à contratação de profissionais da área da saúde.

Ao todo, são oferecidas 35 vagas, com salários que variam entre R$ 3.030,68 e R$ 18.706,27, dependendo do cargo e da carga horária.

As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio/técnico e superior, com funções como assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, médico pediatra, médico psiquiatra e médico ESF, entre outras.

A carga horária semanal varia de 20 a 40 horas, conforme especificado para cada função no edital.

Inscrições seguem abertas

Os interessados têm até o dia 7 de agosto de 2025 para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pelo site da Prefeitura de Mandirituba. Não há cobrança de taxa para participação.

A seleção será feita por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, conforme as orientações do edital, disponível no portal oficial do município.

Serão analisados critérios como formação acadêmica, cursos complementares e tempo de atuação na área de saúde pública ou privada.

Detalhes do edital

É fundamental que os candidatos preencham corretamente todas as informações exigidas no momento da inscrição.

A recomendação é que cada interessado revise com atenção os requisitos e critérios de pontuação.

O resultado do processo está previsto para ser divulgado ainda em 2025. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.