Governo da Bahia lança processo seletivo com 180 vagas em cultura

Vagas serão distribuídas entre três entidades - Foto: Divulgação | GovBA

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) lançou quatro editais para o preenchimento de 180 vagas temporárias em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) na área de cultura.

As oportunidades estão distribuídas entre a própria Secult-BA (50 vagas), a Fundação Cultural do Estado (Funceb), com 50 vagas, a Fundação Pedro Calmon (FPC), com 49 vagas, e o edital voltado à contratação de 31 Representantes Territoriais de Cultura (RTCs), que atuarão nos territórios de identidade da Bahia.

Para nível superior, as vagas são para:

Gestão Cultural (14 vagas)

Orçamento e Finanças (10 vagas)

Administração (6 vagas)

Ciências Jurídicas (5 vagas)

Jornalismo (3 vagas)

Economia (3 vagas)

Design Gráfico (3 vagas)

Desenvolvedor em Tecnologia da Informação (1 vaga)

Suporte em TI (1 vaga)

Arquivista (1 vaga)

Recursos Humanos (1 vaga)

Para nível médio técnico, há oportunidades nas áreas:

Edificações (1 vaga)

Segurança do Trabalho (1 vaga).

A remuneração para os cargos de nível superior é de R$3.373,21, composta por vencimento básico de R$1.583,65 e gratificação de função de R$1.789,56. Para nível médio técnico, o valor é de R$2.806,56, sendo R$1.425,52 de vencimento básico e R$1.381,04 de gratificação.

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas de 6 a 12 de agosto de 2025 e o processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. Os certames reservam 30% das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação estadual.

Os contratados também terão direito a benefícios como auxílio-transporte, auxílio-refeição de R$20 por dia útil trabalhado e possibilidade de adesão à assistência médica do Estado, mediante contribuição. A carga horária semanal é de 40 horas para todas as funções, com exceção da vaga de Jornalismo, cuja jornada é de 35 horas semanais.

Quando e como será resultado

A relação provisória dos resultados da avaliação curricular será divulgada no dia 03 de setembro de 2025, com prazo de recurso de dois dias úteis após a divulgação. A publicação do resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstas para 28 de outubro de 2025 no Diário Oficial e no site da Secult-BA.