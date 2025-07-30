Menu
OPORTUNIDADE NA BAHIA

Governo da Bahia lança processo seletivo com 180 vagas em cultura

Os salários para cargos de nível superior é de R$3.373,21 e para médio é de R$2.806,56

Por Carla Melo

30/07/2025 - 14:28 h
Vagas serão distribuídas entre três entidades
A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) lançou quatro editais para o preenchimento de 180 vagas temporárias em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) na área de cultura.

As oportunidades estão distribuídas entre a própria Secult-BA (50 vagas), a Fundação Cultural do Estado (Funceb), com 50 vagas, a Fundação Pedro Calmon (FPC), com 49 vagas, e o edital voltado à contratação de 31 Representantes Territoriais de Cultura (RTCs), que atuarão nos territórios de identidade da Bahia.

Para nível superior, as vagas são para:

  • Gestão Cultural (14 vagas)
  • Orçamento e Finanças (10 vagas)
  • Administração (6 vagas)
  • Ciências Jurídicas (5 vagas)
  • Jornalismo (3 vagas)
  • Economia (3 vagas)
  • Design Gráfico (3 vagas)
  • Desenvolvedor em Tecnologia da Informação (1 vaga)
  • Suporte em TI (1 vaga)
  • Arquivista (1 vaga)
  • Recursos Humanos (1 vaga)

Para nível médio técnico, há oportunidades nas áreas:

  • Edificações (1 vaga)
  • Segurança do Trabalho (1 vaga).

A remuneração para os cargos de nível superior é de R$3.373,21, composta por vencimento básico de R$1.583,65 e gratificação de função de R$1.789,56. Para nível médio técnico, o valor é de R$2.806,56, sendo R$1.425,52 de vencimento básico e R$1.381,04 de gratificação.

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas de 6 a 12 de agosto de 2025 e o processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório. Os certames reservam 30% das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação estadual.

Os contratados também terão direito a benefícios como auxílio-transporte, auxílio-refeição de R$20 por dia útil trabalhado e possibilidade de adesão à assistência médica do Estado, mediante contribuição. A carga horária semanal é de 40 horas para todas as funções, com exceção da vaga de Jornalismo, cuja jornada é de 35 horas semanais.

Quando e como será resultado

A relação provisória dos resultados da avaliação curricular será divulgada no dia 03 de setembro de 2025, com prazo de recurso de dois dias úteis após a divulgação. A publicação do resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstas para 28 de outubro de 2025 no Diário Oficial e no site da Secult-BA.

