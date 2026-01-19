RIO DE JANEIRO
Empresa de serviços navais abre concurso com salários de até R$ 12 mil
São oferecidas diversas vagas com cargos de nível médio/técnico e superior
Por Carla Melo
A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), instituição que presta serviços marítimos, abriu nesta segunda-feira, 19, as inscrições para um concurso público que vai preencher vagas imediatas e em cadastro reserva, em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 2.244 a R$ 12.302.
A inscrição para o certame, organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos, pode ser realizada através do site do responsável. O provimento dos empregos deverá ser realizado no Rio de Janeiro, sendo possível ainda movimentação futura de lotação conforme necessidade da empresa.
A taxa de inscrição para o Nível Médio/Médio é de R$ 60, enquanto para a de Nível Superior é de R$ 80. Há possibilidade de isenção de taxa caso os candidatos comprovem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa e para os doadores de Medula Óssea. Além disso, pessoas cadastradas no Cadúnico também terão direito ao benefício.
A jornada de trabalho será de 8h diárias e 40h semanais, exceto para os seguintes empregos: Fisioterapeuta que será de 6h diárias e 30h semanais e Médicos que será de 4h diárias e 20h semanais.
As provas estão previstas para o dia 29 de março.
Do total de vagas destinadas a cada cargo, 25% (vinte e cinco por cento) serão reservadas para pessoas negras, 3% (três por cento) para pessoas indígenas e 2% (dois por cento) para pessoas quilombolas.
Confira os cargos e as vagas oferecidas
Cargo de Nível Médio (Técnico de Projetos Navais):
- Almoxarife
- Assistente Administrativo (Administração),
- Assistente Administrativo (Licitações)
- Assistente Administrativo (Material)
- Supervisor de Segurança
- Técnico Contabilidade.
Cargo de Nível MédioTécnico (Técnico de Projetos Navais):
- Técnico Comissionamento
- Técnico de Eletrotécnica
- Técnico Eletricidade
- Técnico Eletrônica
- Técnico Enfermagem
- Técnico Farmácia
- Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática
- Técnico Instrumentação
- Técnico Laboratório
- Técnico Mecânica
- Técnico Análises Clínicas
- Técnico Projetista Mecânico
- Técnico Qualidade
- Técnico Química
- Técnico Radiologia
- Técnico Secretariado
- Técnico Segurança do Trabalho
- Técnico Tubulações.
Cargo de Nível Superior (Analista de Projetos):
- Advogado
- Agente de Manobras
- Analista de Administração
- Analista de Recursos Humanos
- Analista de Recursos Humanos (Assistente Social)
- Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento)
- Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas)
- Analista Técnico (Arquivista)
- Analista Técnico (Finanças)
- Analista Técnico (Gerenciamento de Portfólio)
- Analista Técnico (Gestão do Conhecimento)
- Analista Técnico (Gestão)
- Analista Técnico (Licitações e Contratos)
- Analista Técnico (Nuclear)
- Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico)
- Analista Técnico (Segurança da Informação)
- Arquiteto, Biólogo, Contador, Contador (Tributos)
- Enfermeiro, Engenheiro de Controle e Automação
- Engenheiro (Planejamento e Controle)
- Engenheiro Civil
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Eletrônico
- Engenheiro Mecânico
- Engenheiro Mecatrônica
- Engenheiro Naval
- Engenheiro Produção
- Engenheiro Químico
- Farmacêutico
- Físico médico
- Fisioterapeuta
- Médico Anestesiologista
- Médico Dermatopatologista
- Médico do Trabalho
- Médico Fisiatra
- Médico Gastroenterologista
- Médico Hematologista
- Médico Nefrologista
- Médico Oncologista
- Médico Radiologista Intervencionista
- Médico Radioterapeuta
- Nutricionista
- Oceanógrafo
- Químico (Fabril Farmacêutico).
Etapas
O concurso será realizado em quatro etapas:
- Provas Objetivas e Redação, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon;
- Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon;
- Procedimentos de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ), de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon
- Procedimentos Pré-admissionais, incluindo Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da EMGEPRON.
