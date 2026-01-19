Empresa de serviços navais abre concurso com salários de até R$ 12 mil

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) presta serviços marítimos - Foto: Divulgação

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), instituição que presta serviços marítimos, abriu nesta segunda-feira, 19, as inscrições para um concurso público que vai preencher vagas imediatas e em cadastro reserva, em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 2.244 a R$ 12.302.

A inscrição para o certame, organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos, pode ser realizada através do site do responsável. O provimento dos empregos deverá ser realizado no Rio de Janeiro, sendo possível ainda movimentação futura de lotação conforme necessidade da empresa.

A taxa de inscrição para o Nível Médio/Médio é de R$ 60, enquanto para a de Nível Superior é de R$ 80. Há possibilidade de isenção de taxa caso os candidatos comprovem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa e para os doadores de Medula Óssea. Além disso, pessoas cadastradas no Cadúnico também terão direito ao benefício.

A jornada de trabalho será de 8h diárias e 40h semanais, exceto para os seguintes empregos: Fisioterapeuta que será de 6h diárias e 30h semanais e Médicos que será de 4h diárias e 20h semanais.

As provas estão previstas para o dia 29 de março.

Do total de vagas destinadas a cada cargo, 25% (vinte e cinco por cento) serão reservadas para pessoas negras, 3% (três por cento) para pessoas indígenas e 2% (dois por cento) para pessoas quilombolas.

Confira os cargos e as vagas oferecidas

Cargo de Nível Médio (Técnico de Projetos Navais):

Almoxarife

Assistente Administrativo (Administração),

Assistente Administrativo (Licitações)

Assistente Administrativo (Material)

Supervisor de Segurança

Técnico Contabilidade.

Cargo de Nível MédioTécnico (Técnico de Projetos Navais):

Técnico Comissionamento

Técnico de Eletrotécnica

Técnico Eletricidade

Técnico Eletrônica

Técnico Enfermagem

Técnico Farmácia

Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática

Técnico Instrumentação

Técnico Laboratório

Técnico Mecânica

Técnico Análises Clínicas

Técnico Projetista Mecânico

Técnico Qualidade

Técnico Química

Técnico Radiologia

Técnico Secretariado

Técnico Segurança do Trabalho

Técnico Tubulações.

Cargo de Nível Superior (Analista de Projetos):

Advogado

Agente de Manobras

Analista de Administração

Analista de Recursos Humanos

Analista de Recursos Humanos (Assistente Social)

Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento)

Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas)

Analista Técnico (Arquivista)

Analista Técnico (Finanças)

Analista Técnico (Gerenciamento de Portfólio)

Analista Técnico (Gestão do Conhecimento)

Analista Técnico (Gestão)

Analista Técnico (Licitações e Contratos)

Analista Técnico (Nuclear)

Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico)

Analista Técnico (Segurança da Informação)

Arquiteto, Biólogo, Contador, Contador (Tributos)

Enfermeiro, Engenheiro de Controle e Automação

Engenheiro (Planejamento e Controle)

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Mecatrônica

Engenheiro Naval

Engenheiro Produção

Engenheiro Químico

Farmacêutico

Físico médico

Fisioterapeuta

Médico Anestesiologista

Médico Dermatopatologista

Médico do Trabalho

Médico Fisiatra

Médico Gastroenterologista

Médico Hematologista

Médico Nefrologista

Médico Oncologista

Médico Radiologista Intervencionista

Médico Radioterapeuta

Nutricionista

Oceanógrafo

Químico (Fabril Farmacêutico).

Etapas

O concurso será realizado em quatro etapas:

Provas Objetivas e Redação, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon;

Procedimentos de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ), de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon