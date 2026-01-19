Menu
HOME > CONCURSOS
RIO DE JANEIRO

Empresa de serviços navais abre concurso com salários de até R$ 12 mil

São oferecidas diversas vagas com cargos de nível médio/técnico e superior

Carla Melo

Por Carla Melo

19/01/2026 - 12:21 h
A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) presta serviços marítimos
A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) presta serviços marítimos

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), instituição que presta serviços marítimos, abriu nesta segunda-feira, 19, as inscrições para um concurso público que vai preencher vagas imediatas e em cadastro reserva, em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 2.244 a R$ 12.302.

A inscrição para o certame, organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos, pode ser realizada através do site do responsável. O provimento dos empregos deverá ser realizado no Rio de Janeiro, sendo possível ainda movimentação futura de lotação conforme necessidade da empresa.

A taxa de inscrição para o Nível Médio/Médio é de R$ 60, enquanto para a de Nível Superior é de R$ 80. Há possibilidade de isenção de taxa caso os candidatos comprovem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa e para os doadores de Medula Óssea. Além disso, pessoas cadastradas no Cadúnico também terão direito ao benefício.

A jornada de trabalho será de 8h diárias e 40h semanais, exceto para os seguintes empregos: Fisioterapeuta que será de 6h diárias e 30h semanais e Médicos que será de 4h diárias e 20h semanais.

As provas estão previstas para o dia 29 de março.

Do total de vagas destinadas a cada cargo, 25% (vinte e cinco por cento) serão reservadas para pessoas negras, 3% (três por cento) para pessoas indígenas e 2% (dois por cento) para pessoas quilombolas.

Confira os cargos e as vagas oferecidas

Cargo de Nível Médio (Técnico de Projetos Navais):

  • Almoxarife
  • Assistente Administrativo (Administração),
  • Assistente Administrativo (Licitações)
  • Assistente Administrativo (Material)
  • Supervisor de Segurança
  • Técnico Contabilidade.

Cargo de Nível MédioTécnico (Técnico de Projetos Navais):

  • Técnico Comissionamento
  • Técnico de Eletrotécnica
  • Técnico Eletricidade
  • Técnico Eletrônica
  • Técnico Enfermagem
  • Técnico Farmácia
  • Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática
  • Técnico Instrumentação
  • Técnico Laboratório
  • Técnico Mecânica
  • Técnico Análises Clínicas
  • Técnico Projetista Mecânico
  • Técnico Qualidade
  • Técnico Química
  • Técnico Radiologia
  • Técnico Secretariado
  • Técnico Segurança do Trabalho
  • Técnico Tubulações.

Cargo de Nível Superior (Analista de Projetos):

  • Advogado
  • Agente de Manobras
  • Analista de Administração
  • Analista de Recursos Humanos
  • Analista de Recursos Humanos (Assistente Social)
  • Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento)
  • Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas)
  • Analista Técnico (Arquivista)
  • Analista Técnico (Finanças)
  • Analista Técnico (Gerenciamento de Portfólio)
  • Analista Técnico (Gestão do Conhecimento)
  • Analista Técnico (Gestão)
  • Analista Técnico (Licitações e Contratos)
  • Analista Técnico (Nuclear)
  • Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico)
  • Analista Técnico (Segurança da Informação)
  • Arquiteto, Biólogo, Contador, Contador (Tributos)
  • Enfermeiro, Engenheiro de Controle e Automação
  • Engenheiro (Planejamento e Controle)
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Engenheiro Eletricista
  • Engenheiro Eletrônico
  • Engenheiro Mecânico
  • Engenheiro Mecatrônica
  • Engenheiro Naval
  • Engenheiro Produção
  • Engenheiro Químico
  • Farmacêutico
  • Físico médico
  • Fisioterapeuta
  • Médico Anestesiologista
  • Médico Dermatopatologista
  • Médico do Trabalho
  • Médico Fisiatra
  • Médico Gastroenterologista
  • Médico Hematologista
  • Médico Nefrologista
  • Médico Oncologista
  • Médico Radiologista Intervencionista
  • Médico Radioterapeuta
  • Nutricionista
  • Oceanógrafo
  • Químico (Fabril Farmacêutico).

Etapas

O concurso será realizado em quatro etapas:

  • Provas Objetivas e Redação, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon;
  • Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon;
  • Procedimentos de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ), de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Instituto Selecon
  • Procedimentos Pré-admissionais, incluindo Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da EMGEPRON.

Ver todas

x