GCM Salvador: como estudar para a prova e se preparar para o teste físico

A Prefeitura de Salvador abriu concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM), com 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.



As inscrições seguem até 30 de outubro de 2026. Para participar, é necessário ter nível médio completo.

A seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e contará com prova objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica. As etapas terão caráter eliminatório e classificatório, com exceção da avaliação psicológica, que será eliminatória.



Os candidatos aprovados ainda serão convocados para o Curso de Formação da Guarda Civil Municipal.

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Preparação para o TAF

Além da preparação para a prova objetiva, os candidatos precisam ficar atentos ao preparo físico. Para o educador físico Ronaldo Andrade ( instagram: @personal.ronaldo10) , o treinamento para o Teste de Aptidão Física (TAF) deve começar com antecedência e ser baseado nos exercícios e índices previstos no edital.

“O TAF não começa no dia da prova. A preparação começa muito antes. Para quem nunca fez, eu recomendo, primeiro, avaliar o nível de condicionamento físico e conhecer exatamente os exercícios e índices cobrados no edital. A partir daí, monta-se uma preparação progressiva”, explicou.

De acordo com Ronaldo, tentar acelerar os resultados por meio de treinos excessivos pode ser prejudicial. “Não adianta querer fazer tudo de uma vez e treinar até a exaustão.



O objetivo é fazer o corpo evoluir com segurança e chegar no dia da prova preparado e confiante”, afirmou.

Treinamento específico

Entre os exercícios que costumam aparecer em testes físicos de concursos estão corrida, flexão de braços, abdominal e, dependendo do edital, exercícios de barra. O educador físico reforça que o candidato deve conhecer as exigências específicas da seleção para direcionar o treinamento.

“Não basta simplesmente correr ou fazer academia. É preciso trabalhar especificamente aquilo que será cobrado no TAF”, destacou Ronaldo.

A alimentação também deve fazer parte da preparação. De acordo com o profissional, uma dieta equilibrada contribui tanto para o desempenho durante os treinos quanto para a recuperação muscular.

“O candidato precisa fornecer combustível para o corpo treinar e também nutrientes para conseguir se recuperar. Eu costumo orientar uma alimentação equilibrada, com proteínas, carboidratos de boa qualidade, frutas, verduras e bastante atenção à hidratação”, explicou.

O educador também recomenda evitar mudanças na rotina alimentar durante o período de preparação. “Não é hora de fazer dieta maluca ou cortar alimentos de forma radical. Se possível, o ideal é contar com um nutricionista para individualizar essa parte”, acrescentou.

Descanso também faz parte do treinamento

Para Ronaldo, outro ponto fundamental é respeitar o período de recuperação. Segundo ele, treinar no limite todos os dias não significa necessariamente uma evolução mais rápida e ainda pode aumentar o risco de lesões.

“Tenho experiência em treinamentos para TAF. Já aprovei para Polícia Federal, Bombeiro Militar e Polícia Militar e essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo. O corpo precisa de estímulo, mas também precisa de recuperação”, afirmou.

O profissional recomenda de inicio entre três e quatro dias de treinamento por semana, mas ressalta que a frequência deve considerar o nível físico de cada candidato.



“Uma pessoa que já treina há anos e outra que está começando agora precisam de estratégias diferentes. O mais importante é começar com antecedência, ter constância e fazer uma preparação específica para o TAF”, disse.