CONCURSOS

IBGE encerra inscrições de concurso com 9 mil vagas nesta quinta

A prova objetiva será realizada em 22 de fevereiro de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 10:04 h
A divulgação preliminar do gabarito ocorrerá em 24 de fevereiro -

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se encerram nesta quinta-feira, 11. Os editais contam com a contratação de 9.590 profissionais temporários de nível médio em todo o país.

As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). A prova objetiva será realizada em 22 de fevereiro de 2026, em todos os municípios que possuem oferta de vagas, sob organização da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A remuneração varia de acordo com a função:

  • Agente de Pesquisas e Mapeamento - R$ 2.676,24.
  • Supervisor de Coleta e Qualidade - R$ 3.379,00

Ambos os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional.

As 9.590 vagas respeitam a política de ações afirmativas do instituto: 25% são destinadas a pessoas pretas e pardas, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Do total, 8.480 oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade, distribuídas em ampla concorrência e nas respectivas categorias de cotas previstas em edital.

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, desde que a solicitação seja feita até 11 de dezembro.

Provas

As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório e ocorrerão em dois turnos no mesmo dia: das 8h às 11h para Agente de Pesquisas e Mapeamento e das 14h às 17h para Supervisor de Coleta e Qualidade. O candidato deverá comparecer exclusivamente ao local indicado no cartão de confirmação, não sendo permitido realizar a prova em outro endereço.

Para ser aprovado, será necessário alcançar pelo menos 18 pontos no total, equivalentes a 30% da prova, além de obter no mínimo 1 ponto em cada disciplina. O cartão de confirmação estará disponível em 16 de fevereiro de 2026.

A divulgação preliminar do gabarito ocorrerá em 24 de fevereiro, e o resultado definitivo da prova objetiva será publicado em 27 de março. A etapa de verificação das condições declaradas em cotas será realizada entre 1º e 7 de abril, com resultado final do processo seletivo previsto para 30 de abril de 2026.

