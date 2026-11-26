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As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram prorrogadas. O concurso tem como objetivo preencher 27.279 vagas temporárias de recenseador.

Agora, os candidatos interessados têm até as 23h59 do dia 30 de novembro de 2026 para realizar o cadastro exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio.

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Além da extensão do período de inscrição, a taxa de participação no valor de R$ 70,00 teve o seu vencimento estendido para o dia 9 de dezembro de 2026 para os inscritos que não solicitaram isenção.

Vagas são para todo Brasil

As oportunidades estão distribuídas por municípios de todo Brasil e exigem nível fundamental completo de escolaridade.

Quem for selecionado vai atuar em campo realizando entrevistas com produtores rurais, mapeamento de áreas e coleta de dados para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, cuja etapa de campo está prevista para ocorrer ao longo de 2027.

A previsão inicial é de que os contratos de trabalho vigorem por até seis meses, havendo a possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da operação censitária e a disponibilidade orçamentária do órgão.

Salário e benefícios

O salário dos recenseadores será composto por uma base fixa de R$ 1.741,00 acrescida de remuneração por produtividade, calculada conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados, podendo o rendimento mensal total alcançar até R$ 4.370,00.

Os contratados também receberão:

Auxílio-alimentação: R$ 1.192,00;

Direitos trabalhistas proporcionais: 13º salário e férias proporcionais com adicional de um terço;

Auxílios adicionais: Auxílio pré-escolar e ressarcimento de despesas com transporte e deslocamento nas atividades de campo.

Quando serão as provas

A data de aplicação da prova objetiva permanece a mesma e está confirmada para o dia 31 de janeiro de 2027, um domingo, no período das 13h às 17h (horário de Brasília).