Inema abre Processo Seletivo Simplificado com 55 vagas

- Foto: MEC / Divulgação

O Instituto do Meio Ambiente (Inema) torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O processo oferece 55 vagas, distribuídas entre ciências biológicas, engenharia sanitária e ambiental, ciências jurídicas, engenharia florestal e medicina veterinária.

As inscrições começam no dia 16 de dezembro, às 9h, e serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 22 de dezembro, às 23:59h (horário de Brasília), no site selecao.ba.gov.br.

A seleção será composta por uma única etapa, avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. A validade do processo é de um ano a partir da homologação, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da Administração.

De acordo com o coordenador de recursos humanos do Inema, Neumar Rosário, as contratações serão realizadas para os municípios de Salvador, Cruz das Almas e Barreiras. O prazo do contrato será de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

Para mais informações, acesse o Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2024.