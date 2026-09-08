Inscrições para concurso da Polícia Civil da Bahia terminam nesta terça

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Terminam nesta terça-feira, 8, as inscrições para o concurso público da Polícia Civil da Bahia. O certame oferece 100 vagas para delegado, 150 para escrivão e 500 para investigador. No total, são 750.

Para o cargo de delegado, a remuneração pode chegar a R$ 16,4 mil. Já para investigador e escrivão pode atingir um total de R$ 6,4 mil. As inscrições podem ser realizadas no site do Instituto AOCP, organizador do certame.

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A taxa de inscrição para concorrer a uma vaga de delegado é de R$ 220. Já para investigador e escrivão, o valor da inscrição é de R$ 190.

Todos têm carga horária de 40 horas semanais e exigência de nível superior completo para concorrer a uma das vagas:

Delegado: curso de bacharelado em Direito;

Investigador e escrivão: diploma de qualquer curso superior.

O concurso para a Polícia Civil terá três etapas:

1ª Etapa: Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório.

O certame terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação, podendo, antes de esgotado esse prazo de validade, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Além disso, o edital prevê reserva de vagas para ações afirmativas. Do total de oportunidades, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência, conforme a legislação estadual e federal.

Já 30% serão reservadas a candidatos negros (pretos e pardos), de acordo com as normas do governo da Bahia.

As provas objetivas e discursivas acontecerão no dia 6 de dezembro, em Salvador.