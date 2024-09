Inscrições para concurso do TRF5 terminam nesta terça; saiba detalhes

Os candidatos precisam ter nível superior, inclusive para cargos de técnico judiciário - Foto: Divisão de Comunicação Social do TRF5 | Reprodução

As inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) terminam nesta terça-feira, 26. São oferecidas vagas para cadastro de reserva para técnicos e analistas da área de apoio, com salários que variam entre R$ 8,5 mil a até R$ 13,9 mil.

As vagas exigem o nível superior e os aprovados serão lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

Inscrições

As inscrições começaram no dia 30 de julho e podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame.

>>> clique aqui para fazer a inscrição

O valor da taxa de inscrição será de R$ 110 para o cargo de Analista Judiciário e R$ 75 para o cargo de Técnico Judiciário. As provas são objetivas e discursivas. Elas estão marcadas para o dia 13 de outubro.

Entre os benefícios para Servidores do Poder Judiciário, estão o auxílio alimentação, de R$ 1.393,10; Assistência pré-escolar, de R$ 1.178,82; Auxílio transporte: R$ 172,87; Exames periódicos de R$ 84,32 e Assistência médica e odontológica: R$ 1.271,74

Confira a distribuição das vagas:

Técnico judiciário:

área Administrativa;

área Administrativa - agente de Polícia Judicial; e

área de Apoio Especializado em Contabilidade.

Analista judiciário

área Administrativa;

apoio especializado - Análise de Dados;

apoio especializado - Análise de Sistemas de Informação;

apoio especializado - Arquitetura;

apoio especializado - Arquivologia;

apoio especializado - Biblioteconomia;

apoio especializado - Comunicação Social;

apoio especializado - Contabilidade;

apoio especializado - Engenharia Civil;

apoio especializado - Engenharia Elétrica;

apoio especializado - Engenharia Mecânica;

apoio especializado - Estatística;

apoio especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (TI);

apoio especializado - Medicina (Clínica Geral);

apoio especializado - Medicina (Psiquiatria);

apoio especializado - Odontologia;

apoio especializado - Psicologia;

apoio especializado - Segurança da Informação;

apoio especializado - Suporte em Tecnologia da Informação;

área Judiciária; e

área Judiciária - oficial de justiça avaliador federal.