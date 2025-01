Resultados do concurso dos Correios serão divulgados nesta sexta

A divulgação do resultado das provas estava prevista para acontecer em até 30 dias após a realização da etapa - Foto: Agência Brasil / Fernando Frazão

Após atrasar o prazo de divulgação do resultado da prova objetiva do concurso dos Correios, o órgão deve divulgar nesta sexta-feira, 16, o resultado preliminar do certame. A divulgação do resultado das provas estava prevista para acontecer em até 30 dias após a realização da etapa, ou seja, na terça-feira, 14.

Além do resultado preliminar, também deve ser divulgado nesta sexta, o cronograma atualizado do certame. Para conferir o resultado, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) deve disponibilizar preliminarmente no Diário Oficial da União (DOU); no site oficial dos Correios; e no site da banca organizadora.

Mais de 1 milhão de candidatos aguarda ansiosamente a divulgação do resultado da prova objetiva do concurso dos Correios, realizado no dia 15 de dezembro de 2024. O certame vai preencher mais de 3 mil vagas de nível médio e superior em todo o país, para os cargos de analista e carteiro.

As provas, que foram aplicadas em 306 localidades de todas as regiões do país, já teve gabarito preliminar divulgado pelo IBFC, desde o dia 16 de dezembro (acesse aqui). Os candidatos aos cargos de nível superior: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Os salários variam de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48.

Para os candidatos aos cargos de Agente de Correios, serão aprovados aqueles que alcançarem no total 30 pontos na prova objetiva. Para analista de Correios, aqueles que alcançarem 40% dos pontos em cada área e obter 50% do total de pontos da prova objetiva.