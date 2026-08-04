Secretaria da Bahia oferece 35 vagas em processo seletivo

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A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) anunciou o processo seletivo com 35 vagas imediatas e temporárias. As oportunidades são de níveis médio e superior.

O contrato de trabalho por meio deste processo seletivo simplificado se dará pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A seleção ocorrerá por meio de 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

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Os profissionais contratados por meio deste processo seletivo simplificado trabalharão na cidade de Salvador, na sede da Seagri. Além das oportunidades de ampla concorrência, haverá reserva para pessoas com deficiência e candidatos negros.

As funções disponíveis são as seguintes:

Técnico de Nível Superior – Engenharia Agronômica: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Administração: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Economia: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Engenharia Civil: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Química: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Engenharia de Alimentos: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Ciências Biológicas: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Farmácia: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Medicina Veterinária: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Zootecnia: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Ciências Contábeis: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Ciências Jurídicas: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Engenharia de Agrimensura: nível superior;

Técnico de Nível Superior – Tecnologia da Informação (Suporte): nível superior;

Técnico de Nível Superior – Tecnologia da Informação (Manutenção): nível superior;

Técnico de Nível Médio – Assistente Administrativo: nível médio.

A remuneração ofertada varia de R$ 3.170,32 a R$ 3.810,40 para atuação em jornadas de 40 horas por semana. O edital publicado também prevê auxílio-refeição de R$ 20,00 por dia útil trabalhado e auxílio-transporte.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção pública simplificada deverão se inscrever de maneira online, a partir das 9h de 13 de agosto até as 23h59 de 21 de agosto de 2026.

A solicitação deve ser feita com o preenchimento do formulário de inscrição disponível na página das Seleções do Governo do Estado da Bahia.

Avaliação dos candidatos

A seleção dos inscritos se dará por meio de prova de títulos, etapa única, que consiste em avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Os critérios de pontuação devem ser conferidos por meio da leitura do documento de abertura disponível neste processo seletivo simplificado.