Exército lança processo seletivo com 335 vagas em Colégios Militares

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O Exército lançou o edital do processo seletivo para ingresso nos Colégios Militares de todo o Brasil. São 355 vagas que serão distribuídas para diferentes estados do Brasil, no ano letivo de 2027.

A seleção é para estudantes que desejam ingressar no 6º ano do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio em um dos Colégios Militares listados.

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O processo será realizado de forma regional, ou seja, cada unidade responsável pela aplicação das etapas.

Ao todo, o edital disponibiliza vagas distribuídas da seguinte forma:

335 vagas para o 6º ano do ensino fundamental;

para o 6º ano do ensino fundamental; 20 vagas para o 1º ano do ensino médio.

As oportunidades estão distribuídas entre os Colégios Militares localizados em:

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Campo Grande (MS);

Curitiba (PR);

Fortaleza (CE);

Juiz de Fora (MG);

Manaus (AM);

Porto Alegre (RS);

Recife (PE);

Rio de Janeiro (RJ);

Salvador (BA);

Santa Maria (RS);

São Paulo (SP);

Vila Militar (RJ).

Reserva de vagas

Além da ampla concorrência, haverá reserva vagas para candidatos da rede pública de ensino, pessoas com deficiência, estudantes de baixa renda, candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme os critérios previstos.

Quem pode participar da seleção?

Para disputar uma vaga, o estudante deve atender aos requisitos estabelecidos pelo edital. As regras de idade variam conforme o ano pretendido e são verificadas no momento da inscrição e da matrícula. Entre as principais exigências estão:

Cumprir os limites de idade previstos para cada ano escolar;

Possuir documento oficial de identificação válido;

Ter inscrição ativa no CPF;

Estar cursando ou ter concluído a série escolar correspondente ao ingresso pretendido.

Inscrições

As inscrições do processo seletivo do Exército serão realizadas entre 17 de agosto e 17 de setembro de 2026, exclusivamente pela internet, na página eletrônica do Colégio Militar escolhido pelo candidato. Cada participante poderá se inscrever para apenas uma unidade.

A taxa de participação foi fixada em R$ 95,00 e deverá ser quitada dentro do prazo previsto para que a inscrição seja confirmada. O edital com as normas e instruções da seleção informa, ainda, que não haverá devolução do valor pago.

Candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica poderão solicitar isenção da taxa, desde que apresentem a documentação exigida dentro do período. O pedido deverá ser protocolado presencialmente no Colégio Militar escolhido.

Provas

A seleção será composta por três fases:

Exame intelectual;

Revisão médica e odontológica;

Comprovação dos requisitos biográficos.

O exame intelectual será aplicado em 18 de outubro de 2026 e reunirá provas de: Matemática, Língua Portuguesa e Produção Textual.

As provas objetivas do seletivo para o Colégio Militar terão 20 questões de Matemática e 20 questões de Língua Portuguesa. Para continuar na seleção, será necessário alcançar nota mínima de 5 pontos em cada disciplina objetiva.