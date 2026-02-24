Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÚLTIMO DIA

Concurso do Exército na Bahia que paga R$ 13,2 mil termina nesta terça

Serão contratados 80 professores para o ensino básico, técnico e tecnológico

Carla Melo

Por Carla Melo

24/02/2026 - 11:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados
As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados -

O Exército Brasileiro encerra nesta terça-feira, 24, as inscrições para concurso público que vai contratar 80 professores para o ensino básico, técnico e tecnológico.

As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados espalhados pelo Brasil, inclusive na Bahia.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As vagas para integrar o quadro da Educação são para as seguintes disciplinas:

  • Arte;
  • Biologia;
  • Educação Física;
  • Filosofia;
  • Física;
  • Geografia;
  • História;
  • Língua Portuguesa;
  • Língua Inglesa;
  • Matemática;
  • Química;
  • Sociologia.

As inscrições podem ser feitas no site da Igecap, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição está fixada no valor de R$ 154,00.

Leia Também:

Concurso da Câmara de Deputados ganha novas datas; veja atualizações
Corpo de Bombeiros abre concurso com 110 vagas e salário de R$ 18 mil
Inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros são prorrogadas

Etapas

O processo seletivo será composto por, especialmente, três etapas:

  • Prova objetiva: 17 de maio; Serão 70 questões (língua portuguesa e conhecimentos específicos).
  • Avaliação didática: Entre os dias 4 e 14 de agosto;
  • Análise de títulos: Entre os dias 13 e 22 de outubro.

Remuneração

O regime de trabalho será o de 40h semanais com Dedicação Exclusiva (DE). Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação do docente (graduação a doutorado).

Confira a tabela:

  • Graduado: R$ 6.180,86
  • Aperfeiçoado: R$ 6.180,86 + R$ 618,08: R$ 6.798,94
  • Especializado: R$ 6.180,86 + R$ 1.236,17 R$: 7.417,03
  • Mestrado: R$ 6.180,86 + R$ 3.090,43: R$ 9.271,29
  • Doutorado: R$ 6.180,86 + R$ 7.107,99: R$ 13.288,85

Os candidatos também receberão auxílio-alimentação de R$ 1.175.

Confira os locais de distribuição de vaga:

  • Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH)
  • Colégio Militar de Brasília (CMB)
  • Colégio Militar de Belém (CMBel)
  • Colégio Militar de Campo Grande (CMCG)
  • Colégio Militar de Curitiba (CMC)
  • Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF)
  • Colégio Militar de Fortaleza (CMF)
  • Colégio Militar de Manaus (CMM)
  • Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA)
  • Colégio Militar de Recife (CMR)
  • Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ)
  • Colégio Militar de Salvador (CMS)
  • Colégio Militar de Santa Maria (CMSM)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

altos salários colégio militar concurso Exército Brasileiro Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x