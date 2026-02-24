Concurso do Exército na Bahia que paga R$ 13,2 mil termina nesta terça

Siga o A TARDE no Google

As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados - Foto: Reprodução

O Exército Brasileiro encerra nesta terça-feira, 24, as inscrições para concurso público que vai contratar 80 professores para o ensino básico, técnico e tecnológico.

As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados espalhados pelo Brasil, inclusive na Bahia.

As vagas para integrar o quadro da Educação são para as seguintes disciplinas:

Arte;

Biologia;

Educação Física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Matemática;

Química;

Sociologia.

As inscrições podem ser feitas no site da Igecap, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição está fixada no valor de R$ 154,00.

Etapas

O processo seletivo será composto por, especialmente, três etapas:

Prova objetiva: 17 de maio; Serão 70 questões (língua portuguesa e conhecimentos específicos).

17 de maio; Serão 70 questões (língua portuguesa e conhecimentos específicos). Avaliação didática: Entre os dias 4 e 14 de agosto;

Entre os dias 4 e 14 de agosto; Análise de títulos: Entre os dias 13 e 22 de outubro.

Remuneração

O regime de trabalho será o de 40h semanais com Dedicação Exclusiva (DE). Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação do docente (graduação a doutorado).

Confira a tabela:

Graduado: R$ 6.180,86

R$ 6.180,86 Aperfeiçoado: R$ 6.180,86 + R$ 618,08: R$ 6.798,94

R$ 6.180,86 + R$ 618,08: R$ 6.798,94 Especializado: R$ 6.180,86 + R$ 1.236,17 R$: 7.417,03

R$ 6.180,86 + R$ 1.236,17 R$: 7.417,03 Mestrado: R$ 6.180,86 + R$ 3.090,43: R$ 9.271,29

R$ 6.180,86 + R$ 3.090,43: R$ 9.271,29 Doutorado: R$ 6.180,86 + R$ 7.107,99: R$ 13.288,85

Os candidatos também receberão auxílio-alimentação de R$ 1.175.

Confira os locais de distribuição de vaga: