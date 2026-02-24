ÚLTIMO DIA
Concurso do Exército na Bahia que paga R$ 13,2 mil termina nesta terça
Serão contratados 80 professores para o ensino básico, técnico e tecnológico
Por Carla Melo
O Exército Brasileiro encerra nesta terça-feira, 24, as inscrições para concurso público que vai contratar 80 professores para o ensino básico, técnico e tecnológico.
As vagas serão distribuídas em 13 colégios militares, com oportunidades em oito estados espalhados pelo Brasil, inclusive na Bahia.
As vagas para integrar o quadro da Educação são para as seguintes disciplinas:
- Arte;
- Biologia;
- Educação Física;
- Filosofia;
- Física;
- Geografia;
- História;
- Língua Portuguesa;
- Língua Inglesa;
- Matemática;
- Química;
- Sociologia.
As inscrições podem ser feitas no site da Igecap, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição está fixada no valor de R$ 154,00.
Etapas
O processo seletivo será composto por, especialmente, três etapas:
- Prova objetiva: 17 de maio; Serão 70 questões (língua portuguesa e conhecimentos específicos).
- Avaliação didática: Entre os dias 4 e 14 de agosto;
- Análise de títulos: Entre os dias 13 e 22 de outubro.
Remuneração
O regime de trabalho será o de 40h semanais com Dedicação Exclusiva (DE). Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação do docente (graduação a doutorado).
Confira a tabela:
- Graduado: R$ 6.180,86
- Aperfeiçoado: R$ 6.180,86 + R$ 618,08: R$ 6.798,94
- Especializado: R$ 6.180,86 + R$ 1.236,17 R$: 7.417,03
- Mestrado: R$ 6.180,86 + R$ 3.090,43: R$ 9.271,29
- Doutorado: R$ 6.180,86 + R$ 7.107,99: R$ 13.288,85
Os candidatos também receberão auxílio-alimentação de R$ 1.175.
Confira os locais de distribuição de vaga:
- Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH)
- Colégio Militar de Brasília (CMB)
- Colégio Militar de Belém (CMBel)
- Colégio Militar de Campo Grande (CMCG)
- Colégio Militar de Curitiba (CMC)
- Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF)
- Colégio Militar de Fortaleza (CMF)
- Colégio Militar de Manaus (CMM)
- Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA)
- Colégio Militar de Recife (CMR)
- Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ)
- Colégio Militar de Salvador (CMS)
- Colégio Militar de Santa Maria (CMSM)
