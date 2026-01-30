CONCURSOS
Universidade da Bahia abre concurso com salários de mais de R$ 8 mil
Vagas exigem ao menos uma graduação na área de atuação
Siga o A TARDE no Google
A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) lançou, nesta sexta-feira, 30, seu novo edital para um processo seletivo simplificado. O documento 03/2026, publicado no Diário Geral da União (DOU) abrindo uma nova seleção de provas e títulos para duas vagas de Professor.
As funções exigem no mínimo graduação na área de atuação. As vagas são para dois centros diferentes:
- Centro Multidisciplinar de Barra: 01 vaga;
- Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães: 01 vaga.
Salário
Os salários para essas vagas chegam a R$ 8.058,29, dependendo da titulação do candidato contratado. Além disso, o aprovado vai receber ainda: auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-educação.
Confira a relação de salário
- Graduado: 20 horas, R$ 3.090,43;
- Graduado: 40 horas, R$ 4.326,60;
- Especialista: 20 horas, R$ 3.399,47;
- Especialista: 40 horas, R$ 4.975,59;
- Mestrado: 20 horas, R$ 3.863,04;
- Mestrado: 40 horas, R$ 5.949,07;
- Doutorado: 20 horas, R$ 4.867,43;
- Doutorado: 40 horas, R$ 8.058,29.
Leia Também:
Inscrição
As inscrições serão abertas neste sábado, 31, e vão até o dia 9 de fevereiro, devendo ser feitas pela internet, por meio do endereço oficial do concurso.
Vale ressaltar que as inscrições são gratuitas.
O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano contado a partir da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes