Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Universidade da Bahia abre concurso com salários de mais de R$ 8 mil

Vagas exigem ao menos uma graduação na área de atuação

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/01/2026 - 16:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os salários podem chegar a R$ 8 mil, incluindo auxílio alimentação
Os salários podem chegar a R$ 8 mil, incluindo auxílio alimentação -

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) lançou, nesta sexta-feira, 30, seu novo edital para um processo seletivo simplificado. O documento 03/2026, publicado no Diário Geral da União (DOU) abrindo uma nova seleção de provas e títulos para duas vagas de Professor.

As funções exigem no mínimo graduação na área de atuação. As vagas são para dois centros diferentes:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Centro Multidisciplinar de Barra: 01 vaga;
  • Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães: 01 vaga.

Salário

Os salários para essas vagas chegam a R$ 8.058,29, dependendo da titulação do candidato contratado. Além disso, o aprovado vai receber ainda: auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-educação.

Confira a relação de salário

  • Graduado: 20 horas, R$ 3.090,43;
  • Graduado: 40 horas, R$ 4.326,60;
  • Especialista: 20 horas, R$ 3.399,47;
  • Especialista: 40 horas, R$ 4.975,59;
  • Mestrado: 20 horas, R$ 3.863,04;
  • Mestrado: 40 horas, R$ 5.949,07;
  • Doutorado: 20 horas, R$ 4.867,43;
  • Doutorado: 40 horas, R$ 8.058,29.

Leia Também:

Itamaraty abre concurso com 60 vagas e salário de mais de R$ 22 mil
Concurso em Salvador com salário de R$ 19 mil encerra inscrições nesta sexta
Escola de Saúde abre 50 vagas para curso de cuidados paliativos
Câmara dos Deputados abre concurso com salários de mais de R$ 21 mil

Inscrição

As inscrições serão abertas neste sábado, 31, e vão até o dia 9 de fevereiro, devendo ser feitas pela internet, por meio do endereço oficial do concurso.

Vale ressaltar que as inscrições são gratuitas.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano contado a partir da data da publicação do resultado no Diário Oficial da União.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso emprego UFOB vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os salários podem chegar a R$ 8 mil, incluindo auxílio alimentação
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x