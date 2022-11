Copa do Mundo e as apostas: Conheça os 5 países que mais apostam

Os jogos de apostas, dizendo de um modo generalizado, seguem populares em nossa sociedade desde os tempos mais primórdios até hoje. E apesar de muitos países pelo mundo, como em Catar, não permitirem essa atividade ou estarem em um processo de regulamentação mais atualizado e seguro tanto para o consumidor quanto na arrecadação de impostos e segurança anti fraudes, as apostas movimentam bilhões anualmente, devido a grandes sites que agem de forma internacional, como a NetBet ou a Bet365.

Com certeza, os usuários em massa que usaram tais plataformas de apostas nas últimas duas décadas tornaram o cenário muito mais relevante, já que atualmente, as casas são capazes de fornecer serviços para quase todos os países do mundo.

No Brasil, sob o governo do ex-presidente Michel Temer, a MP relacionada as apostas de quota fixa foi lançada e assim vieram diversas casas a trazer um serviço localizado para o português e a investir em publicidade no país, como feito de forma pioneira pela NetBet no futebol, que foi a primeira empresa de apostas a investir na modalidade nacionalmente.

Alguns países, no entanto, são mais receptivos às apostas e tem um histórico menos recente como o que está acontecendo com o Brasil, onde diversas leis ainda estão em estudo e aprovações diversificadas podem sair aos poucos. Por isso, selecionamos hoje uma lista curiosa com os 5 países que mais apostam no mundo todo de acordo com a revista The Economist. O ranking é baseado no estudo da H2 Gambling Capital, e é referente aos serviços localizados de cassino online, físico e de apostas esportivas.

Vamos conferir os 5 países que mais apostam:

Austrália

Muitos australianos apostam em esportes e nesse quesito, o setor de apostas não tem fronteiras, pois as restrições mais relevantes estão, por exemplo, na forma como as casas de apostas divulgam seus comerciais. Para colocar em números, os australianos adultos gastaram uma média de $1,128 (mil cento e vinte oito dólares) com jogos de apostas em um ano de pesquisa.

Itália

O país europeu, conhecido por sua cultura e também pela culinária, é bastante adepta aos jogos de apostas. De acordo com o estudo da H2 Gambling Capital, a população italiana gasta cerca de US$19 bilhões anuais com jogos de apostas, como cassinos e as apostas esportivas tradicionais.

Japão

Muitas nações asiáticas impuseram proibições estritas às apostas. No entanto, este não é o caso do Japão, que é considerado o oásis de entretenimento de apostas do Extremo Oriente. O país regula cuidadosamente o setor, garantindo que as casas de apostas cumpram os mais altos padrões de segurança.

E acredite ou não, os jogadores japoneses gastam mais de US$21,4 bilhões online por ano. Então, podemos dizer que eles gostam muito desse tipo de entretenimento.

China (Macau)

Apesar de haver muitas restrições dentro do mercado chinês de apostas esportivas, a região autônoma de Macau, que vive sob o domínio da China, é um dos países com maior número de apostadores do mundo todo, que gastam em média US$61,4 bilhões por ano.

Com o crescimento econômico apresentado pela população chinesa, Macau se tornou uma espécie de Las Vegas asiática, recebendo uma quantidade muito grande de turistas que buscam esse tipo de entretenimento, assim como o investimento de muitas empresas do setor, que empreendem em grandes construções de resorts com cassinos na região.

Vale lembrar que entre os empreendimentos na região, Macau também é sede de importantes empresas de aposta esportiva.

Estados Unidos

Para fechar a lista está o país que mais aposta no mundo, que não por acaso, é lar de uma das cidades mais conhecidas pelos seus cassinos, Las Vegas. No entanto, a cidade não é a única que os jogos de apostas fazem sucesso, a atividade é muito conhecida e difundida em todo território americano.

A população do país gasta, em média, US$116,9 bilhões anuais em jogos de apostas esportivas.

Atualmente, no Brasil só estão em funcionamento as apostas online, mas há leis em andamento que podem mudar o cenário.