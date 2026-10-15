Duas histórias e um legado: Grupo Prima celebra os 114 anos do A TARDE com homenagem à memória do edifício secular

O Grupo Prima, reconhecido por projetos de alto luxo e pelo compromisso com o patrimônio baiano, une sua trajetória à celebração dos 114 anos do jornal A TARDE neste mês de outubro. No Centro Histórico de Salvador, a emblemática Praça Castro Alves testemunha o encontro destas duas histórias.

O edifício monumental que abrigou a sede histórica do jornal a partir de 1930 ostenta hoje os contornos de um legado vivo: o Hotel Fasano Salvador. A transformação é fruto de um minucioso processo de retrofit liderado pela incorporadora, uma obra que resgatou a memória secular do imóvel e inaugurou um novo capítulo para o turismo de excelência na capital baiana.

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Idealizado pelo visionário Ernesto Simões, o prédio histórico sofreu com as marcas do tempo e do abandono até o Grupo Prima assumir a missão de devolver à cidade a sua suntuosidade. O trabalho exigiu paciência, técnica e profundo respeito pela identidade local.

Durante mais de uma década de estudos e execução, uma equipe de especialistas se debruçou sobre os onze andares do prédio histórico. Sob o comando do arquiteto Isay Weinfeld, a fachada original em pó de pedra, as esquadrias de madeira nobre, os painéis de jacarandá, as escadarias de ferro e os lustres de prata passaram por uma recuperação de precisão cirúrgica.

A requalificação urbana e arquitetônica culminou em um marco histórico. Onde funcionava a gráfica, hoje pulsa a elegante recepção; nas salas em que os jornalistas apuravam os fatos, agora repousam suítes sofisticadas. O letreiro A TARDE segue inalterado na fachada, como uma saudação diária à Baía de Todos-os-Santos e um símbolo claro da filosofia do Grupo Prima: preservar a história e transformar o futuro.

A excelência desta intervenção garantiu à companhia o Prêmio Master Imobiliário 2023, na categoria Empreendimento/Retrofit, tornando-se a primeira incorporadora baiana a receber a honraria do maior prêmio do mercado imobiliário nacional.

“Celebrar os 114 anos do jornal A TARDE de é reverenciar a própria alma de Salvador. Quando decidimos restaurar este ícone da arquitetura, nosso objetivo ia muito além de erguer um hotel de padrão internacional: queríamos devolver aos baianos um pedaço fundamental de sua memória afetiva”, afirma Rubén Escartín, presidente do Grupo Prima, que completa: “cada taco de madeira restaurado e cada detalhe preservado conta a história de uma Bahia pioneira e intelectual. Ter a nossa marca entrelaçada a este legado nos enche de orgulho e ratifica o nosso compromisso em revitalizar o centro histórico com responsabilidade e visão de futuro.”

Como era o prédio de A TARDE - Foto: Divulgação

Recuperar patrimônios faz parte do DNA do Grupo Prima

Além do aclamado retrofit no edifício do jornal A TARDE, a incorporadora acumula um histórico de prestígio no mercado nacional em obras de requalificação arquitetônica. No Rio de Janeiro, a expertise ganha forma com o Brise Studios Design, um projeto residencial inovador, vizinho à Igreja da Candelária, no Centro carioca, e vencedor do Prêmio ADEMI-RJ 2026.

Mais do que assegurar alta liquidez, a intervenção alinha-se de maneira profunda às práticas ESG. A estratégia reaproveita estruturas sólidas, o que reduz drasticamente a emissão de carbono e o descarte de resíduos, além de inserir o morador em uma malha urbana rica em cultura e mobilidade.

De volta à capital baiana, a empresa investe atualmente no Palácio Castro Alves. Localizado na emblemática Rua Chile, a primeira via planejada do país, este projeto propõe o retrofit do histórico Palácio dos Esportes, ressignificando o edifício inaugurado em 1935, com fachada tombada pelo Iphan e que por décadas abrigou diversas federações esportivas.

A obra converte o espaço em um residencial de luxo com serviço de hotelaria, em um movimento que alia a preservação da memória arquitetônica à sofisticação contemporânea, oferecendo vista para a Baía de Todos-os-Santos, a Rua Chile e a Praça Castro Alves, a poucos passos do Elevador Lacerda.

Roof top do Hotel Fasano Salvador - Foto: Divulgação

Sobre o Grupo Prima

Estabelecido em 2005 em Salvador, Bahia, o Grupo Prima é reconhecido por incorporar tecnologia, sustentabilidade, sofisticação e luxo em seus projetos. Entre os empreendimentos emblemáticos estão o Hotel Fasano Salvador, na Praça Castro Alves, inaugurado em dezembro de 2018, e projetos como o Residencial Horto Barcelona, o Horto Parque Barcelona e o Sublime Horto House, no Horto Florestal; a Torre Barcelona, no Corredor da Vitória; o Morro Ipiranga Residence, na Barra, e o Villaggio Jardins, no Cidade Jardim. Estão previstos dois lançamentos na capital baiana e um no Rio de Janeiro.

Comprometida com questões sociais e ambientais, a empresa dedica parte expressiva de seus investimentos a uma propriedade de aproximadamente 6.300 hectares, que inclui 14 km de praia, lagoas de águas cristalinas e dunas de areia branca no Litoral Norte da Bahia. O objetivo é desenvolver dois destinos turísticos de vocação internacional, por meio de projetos imobiliários e de infraestrutura.

O plano prevê a construção de hotéis de altíssimo luxo, empreendimentos residenciais de segunda moradia, aeródromo, heliporto, estradas, saneamento e abastecimento de água e energia sustentáveis. Faz parte desta iniciativa o Instituto VOAR, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável e inclusivo da comunidade local e de seu entorno. A instituição desempenha um papel crucial na qualificação da mão de obra, na geração de emprego e na valorização cultural.

O Grupo Prima conquistou reconhecimentos importantes, incluindo o Prêmio ADEMI-RJ pelo retrofit do empreendimento Brise Studios Design e o Prêmio ADEMI-BA de Empresa Revelação em 2019. Seu CEO, Rubén Escartín, recebeu a Comenda 2 de Julho em 2023 e foi homenageado como Personalidade do Ano 2025 pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil.

A empresa também foi reconhecida com o Prêmio ADEMI-BA de Empresa do Ano 2023, o Prêmio Master Imobiliário 2023 na categoria “Empreendimento/Retrofit” com o case “Retrofit Edifício A Tarde”, e o Prêmio Internacional de Arquitetura TILES Brasil 2023 pelo projeto Horto Parque Barcelona. Adicionalmente, o Sublime Horto House, em Salvador, obteve o selo GBC Platinum, certificação de alto nível concedida a projetos que atendem a rigorosos critérios de sustentabilidade.

