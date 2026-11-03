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Enem 2026: Bernoulli divulga gabarito extraoficial e oferece recursos gratuitos aos candidatos
Respostas das provas dos dias 8 e 15 de novembro serão elaboradas por especialistas; estudantes também poderão consultar questões comentadas e estimar a nota no exame
Após a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os candidatos poderão conferir nesta página o gabarito extraoficial elaborado por professores do Bernoulli Educação. O material será disponibilizado após o encerramento das provas, nos dias 8 e 15 de novembro, para ajudar os participantes a comparar as respostas e fazer uma primeira avaliação do desempenho.
A divulgação será feita em duas etapas. No primeiro domingo, estarão disponíveis as respostas das questões de Linguagens e Ciências Humanas. Já no dia 15, os estudantes poderão consultar o gabarito de Matemática e Ciências da Natureza. A orientação é retornar a esta página após cada aplicação para acessar o conteúdo atualizado.
Além das respostas, os candidatos podem utilizar gratuitamente os recursos da Central Enem Bernoulli, plataforma que reúne conteúdos de preparação para o exame, gabaritos com questões comentadas. A plataforma também oferece lives de correção do Enem, nas quais professores especialistas do Bernoulli Educação vão analisar e resolver as principais questões das provas.
A proposta é ajudar os estudantes a compreenderem as questões e acompanhar os caminhos de resolução apresentados pelos professores. O portal disponibiliza ainda a Calculadora Enem Bernoulli, ferramenta que estima a nota com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e permite simular possibilidades de ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Na Bahia, o Bernoulli Educação tem histórico de destaque no Enem: a instituição ocupa o primeiro lugar no estado há nove anos consecutivos. Em âmbito nacional, o Bernoullii, em Belo Horizonte, conquistou 11 vezes a primeira colocação entre as escolas com mais de 100 participantes no exame. A instituição também está entre as primeiras a disponibilizar o gabarito extraoficial, permitindo que os estudantes tenham acesso às respostas logo após a realização das provas.
O gabarito extraoficial tem caráter de referência e não substitui o documento oficial divulgado posteriormente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).