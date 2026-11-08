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Enem 2026: confira o gabarito extraoficial do primeiro dia
Material reúne as respostas das 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas
O gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2026 já está disponível. Elaborado por especialistas do Bernoulli Educação, o material reúne as respostas das 90 questões objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, aplicadas neste domingo (8 de novembro).
Confira os gabaritos do 1º dia:
Caderno amarelo:
Caderno azul:
Caderno branco:
Caderno verde:
Além de conferir as respostas, os candidatos podem acompanhar a live de correção do Enem, com professores do Bernoulli Educação que vão analisar e resolver as principais questões do primeiro dia de prova. A transmissão permite acompanhar os comentários dos professores e compreender os caminhos de resolução das questões de Linguagens e Ciências Humanas.
Na Central Enem Bernoulli, os estudantes também encontram gratuitamente os gabaritos com questões comentadas, conteúdos de preparação e a Calculadora Enem, que estima a nota com base na TRI e pode ajudar a analisar o desempenho antes do segundo dia de provas.
O gabarito extraoficial serve como referência e não substitui as respostas oficiais do Inep, que serão divulgadas posteriormente.