Feira Cultural Itinerante leva o patrimônio vivo do Recôncavo Baiano a dez municípios

A Feira Cultural Itinerante inicia, em 28 de agosto, um circuito gratuito por dez municípios do Recôncavo Baiano. Com produção sediada em Conceição do Almeida e abertura em Sapeaçu, o projeto segue até 5 de dezembro, quando retorna à cidade-sede para o encerramento. Os encontros acontecem das 19h às 21h e articulam apresentações artísticas, ações formativas, memória, intercâmbio de saberes e valorização da economia criativa local.

Realizada pela Associação Cultural José Joaquim de Almeida, reconhecida como Ponto de Cultura, a iniciativa amplia o acesso aos bens culturais e promove a circulação de artistas, mestres, mestras e grupos do território. A proposta parte de um princípio simples e decisivo: a cultura é um direito, e deve chegar às comunidades de forma gratuita, descentralizada, inclusiva e conectada à identidade de cada município.

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A abertura em Sapeaçu terá apresentações de Mulheres de Reis e Bumba Meu Boi, além de exibição de vídeos, registros audiovisuais, difusão digital e mediação cultural acessível. Na sequência, o circuito passa por Cabaceiras do Paraguaçu, São Felipe, Cruz das Almas, Cachoeira, Governador Mangabeira, Dom Macedo Costa, Muritiba, Santo Antônio de Jesus e Conceição do Almeida.

Foto: Laisa Carvalho

Cultura viva em movimento

A programação coloca em diálogo expressões ancestrais e linguagens contemporâneas. Samba de Roda,

Terno de Reis, Capoeira, Quadrilha Junina, Bumba Meu Boi, Dança Afro, práticas integrativas das Mestras Benzedeiras e Batalha de Hip Hop integram um percurso que também contempla grupos musicais, exposições de artesanato, oficinas, rodas de conversa e exibição de conteúdos audiovisuais.

Mais do que uma sequência de apresentações, a Feira propõe um processo continuado de encontro entre gerações e comunidades. Ao reconhecer mestres e mestras como guardiões e produtores de conhecimento, o projeto contribui para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e estimula o protagonismo dos fazedores de cultura em cada cidade.

Foto: Laisa Carvalho

Acessibilidade, inclusão e participação

A acessibilidade é tratada como condição de participação cultural. O planejamento prevê espaços com circulação acessível, áreas reservadas e banheiros adaptados, além de intérprete de Libras, mediação cultural acessível, legendagem, audiodescrição em conteúdos selecionados, materiais em fonte ampliada e recursos de linguagem simples. As medidas priorizam a autonomia de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

As atividades são abertas a toda a população, com atenção a públicos historicamente afastados dos circuitos de fruição cultural, entre eles comunidades negras e tradicionais, mulheres, juventudes, pessoas LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

Memória e alcance digital

Cada etapa será registrada em fotografia e vídeo, com conteúdos difundidos nos canais oficiais da Associação no Instagram e no YouTube. Estão previstas transmissões online de momentos da programação, entrevistas em emissoras locais e ações de mobilização comunitária, fortalecendo a memória do projeto e ampliando seu alcance para além do público presencial.

Realização e patrocínio

O projeto, PRONAC nº 2510901, foi selecionado no Programa Rouanet Nordeste 2025 e é viabilizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal. A execução é da Associação Cultural José Joaquim de Almeida, com ações realizadas nos municípios participantes.

Calendário do circuito

Os dez eventos têm entrada gratuita e acontecem das 19h às 21h. As programações locais detalhadas e os endereços serão divulgados nos canais oficiais da Associação e dos municípios participantes.

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Sobre a realizadora

A Associação Cultural José Joaquim de Almeida é uma organização cultural sem fins lucrativos, com sede em Conceição do Almeida (BA), e integra a rede de Pontos de Cultura. Na Feira Cultural Itinerante, a coordenação geral e a articulação comunitária são conduzidas por Marilson Carvalho Santos.

Serviço

Evento: Feira Cultural Itinerante - 1ª edição

Período: 28 de agosto a 5 de dezembro de 2026

Horário: Das 19h às 21h

Municípios: Dez cidades do Recôncavo Baiano, conforme calendário acima

Locais: Espaços públicos e culturais; endereços divulgados nos canais oficiais

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre

Contato para imprensa e informações